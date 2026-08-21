El Gobierno provincial sancionó a un comercio de Villa Traful luego de constatar, durante una inspección de oficio, la presencia de más de 1.500 productos vencidos exhibidos para la venta. A partir de las actuaciones realizadas, la dirección provincial de Protección al Consumidor, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, impuso una multa equivalente a doce canastas básicas, por un monto de $19.748.832.

El procedimiento se realizó el 24 de junio, en el marco de las tareas de fiscalización que el organismo lleva adelante de manera permanente en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar los derechos de las personas consumidoras.

Durante la inspección, los agentes detectaron una importante cantidad de productos de consumo masivo vencidos, entre ellos alimentos, lácteos, embutidos, pastas, productos congelados, fórmulas lácteas y jugos en polvo, entre otros.

El establecimiento, que ya había sido sancionado por una infracción similar, deberá pagar una multa de $19.748.832.

Luego de analizar las actuaciones y el descargo presentado por el titular del comercio, se determinó la responsabilidad del establecimiento por infracción a los artículos 5° y 6° de la Ley Nacional N°24.240 de Defensa del Consumidor. Estos artículos establecen el deber de seguridad y la obligación de garantizar que los productos comercializados no representen riesgos para la salud o la integridad física de las personas.

Un comercio reincidente

Desde el organismo se informó, además, que el establecimiento es reincidente en este tipo de infracciones, ya que en operativos anteriores también se habían detectado productos vencidos.

La intervención adquiere especial relevancia por tratarse de un comercio ubicado en Villa Traful, donde constituye una de las alternativas de abastecimiento tanto para habitantes como para turistas. En este sentido, los controles contribuyen a preservar las condiciones de seguridad de los productos disponibles para el consumo y a fortalecer la protección de la comunidad.

Desde el gobierno provincial señalaron que estos controles forman parte de la política de fortalecimiento institucional, orientada a garantizar una mayor presencia del Estado en todo el territorio neuquino y a fortalecer los derechos de las personas consumidoras. Protección al Consumidor continúa desarrollando tareas de fiscalización para promover relaciones de consumo más seguras, transparentes y responsables en toda la provincia del Neuquén.