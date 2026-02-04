El área de Bromatología de la Municipalidad de Andacollo incautó una importante cantidad de productos alimenticios que representaban un riesgo para la salud pública. Durante un control rutinario en un establecimiento comercial de la localidad, los inspectores detectaron un freezer completo con fiambres que ya habían superado sus fechas de vencimiento, y que, sin embargo, continuaban siendo comercializados.

El decomiso de estos productos, que podrían haber ocasionado daños en la salud de los consumidores, llevó a que el propietario del comercio fuera severamente multado, en concordancia con la normativa vigente.

Miguel Merino, Secretario de Inspección, Obras y Servicios de la localidad, expresó su preocupación por la situación y destacó la importancia de mantener los controles bromatológicos constantes.

"Incautamos una cantidad significativa de mercadería vencida. Si bien los controles son rutinarios, exigimos el compromiso y la responsabilidad de los comerciantes. No podemos permitir que se exponga a nuestros vecinos a riesgos de salud por una mera cuestión económica", afirmó Merino.

Además, desde el municipio se hizo un llamado a la comunidad para que se responsabilicen en conjunto por la salud pública. Se recalcó la necesidad de que los comerciantes realicen un control estricto de sus productos y retiren de inmediato aquellos que no sean aptos para el consumo. Por otro lado, se instó a los vecinos a verificar las fechas de vencimiento antes de adquirir productos y a elegir establecimientos que garanticen el respeto por la salud del consumidor.