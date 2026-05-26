Lo que encontró una vecina en Zapala sorprendió hasta a los arqueólogos: cuevas, pinturas y restos antiguos

Una pobladora de Zapala cambió el curso de la historia local con una denuncia. Marta Edith Huentecol alertó a las autoridades sobre un hallazgo en el departamento Zapala, y lo que encontraron los especialistas superó las expectativas: dos cuevas de importantes dimensiones con evidencias de ocupación humana y manifestaciones de arte rupestre que abren una ventana directa a las poblaciones que habitaron históricamente la región.

La primera cueva presenta pictografías en colores rojo, blanco y negro. La segunda, petroglifos y otras expresiones culturales asociadas. Pero el arte rupestre no fue lo único que apareció: durante el relevamiento también se registraron en superficie artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos de fauna, elementos que permiten dimensionar la relevancia científica y cultural del sitio.

Las tareas de relevamiento y prospección estuvieron a cargo de la arqueóloga Silvana Quilodrán, integrante de la dirección de Patrimonio Cultural, quien fue contundente respecto a los pasos que siguen: "El sitio requiere medidas de protección y resguardo, así como la continuidad de estudios específicos para su adecuada documentación, conservación e investigación". En ese marco, se prevén futuras campañas arqueológicas y trabajos de excavación con la colaboración del Escuadrón 31 de Montaña de Zapala y equipos técnicos de Patrimonio Cultural.

El hallazgo también renueva un llamado a la comunidad: ante el encuentro de restos arqueológicos o manifestaciones patrimoniales, las autoridades recomiendan no remover ni manipular los objetos, evitar alterar el lugar y dar aviso inmediato. Los contactos para reportar hallazgos son el teléfono 2994279752, el correo culturanqn@neuquen.gov.ar o patrimonioculturalmaterialnqn@gmail.com.