Se termina uno de los desvíos más incómodos

Para miles de automovilistas que todos los días cruzan entre Neuquén y Cipolletti, las últimas semanas estuvieron marcadas por largas filas, maniobras lentas y recorridos obligados por calles alternativas. Pero ese escenario comenzará a cambiar desde este martes.

Luego de los trabajos de asfaltado ejecutados durante el fin de semana, la Municipalidad de Neuquén confirmó que quedará nuevamente habilitada la circulación directa hacia Cipolletti por el sector del Puente Carretero. Con la reapertura, volverán a funcionar tres carriles de salida desde la capital neuquina, uno de los puntos más sensibles del tránsito regional.

La habilitación llegará antes de lo previsto originalmente. Según explicó el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, el avance de obra permitió acelerar los plazos gracias a un esquema de trabajo continuo, incluso durante los fines de semana y en horarios extendidos.

“Si todo anda bien, de acuerdo a lo planificado, hoy se tiene que terminar ese trabajo”, señaló el funcionario durante una entrevista radial al referirse a las últimas tareas de asfaltado.

Más fluidez en horas clave

La reapertura impactará especialmente en los horarios donde se producen los mayores embotellamientos, principalmente al finalizar la jornada laboral. Durante los días de obra, muchos conductores debieron desviarse por calle Aguado para poder salir de Neuquén, una situación que provocó importantes demoras.

Con la recuperación del tránsito directo, la circulación volverá a concentrarse sobre el corredor habitual y aliviará uno de los accesos más utilizados entre ambas ciudades.

Además, también avanzaron los trabajos en calle Chanetón, otro de los cruces afectados por la obra de la multitrocha. Allí también se espera que el tránsito quede normalizado desde el inicio de la semana hábil.

“Se está trabajando como hemos puesto en práctica en algunos cruces, trabajar fines de semana”, explicó Nicola.

Siete pasos operativos entre Neuquén y Cipolletti

Con estas habilitaciones, volverían a quedar operativos los siete pasos de conexión para atravesar la gran obra, algo clave para una región donde el movimiento vehicular crece de manera constante.

La obra forma parte de las intervenciones viales que buscan ampliar la capacidad de circulación en uno de los sectores con mayor tránsito del Alto Valle. Mientras continúan los trabajos generales de la multitrocha, la recuperación de accesos y cruces empieza a modificar un panorama que durante semanas estuvo marcado por bocinazos, frenazos y largas esperas.

Desde mañana, para muchos conductores, el regreso a casa volverá a ser un poco más simple.