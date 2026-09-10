La energía que acompaña el crecimiento: amplían la capacidad eléctrica de Los Lagos del Sur

Como parte de una estrategia integral para abaratar la energía mediante la inversión en infraestructura y con el desafío de impulsar el crecimiento provincial con eficiencia y competitividad, el gobernador Rolando Figueroa participó del acto de apertura de sobres para la ejecución de la obra denominada “Nuevo campo de transformador de potencia y celdas de media tensión en la Estación Transformadora Pío Protto”.

Se trata de una inversión estratégica destinada a fortalecer el sistema eléctrico que abastece a San Martín de los Andes, Junín de los Andes y su zona de influencia.

En el acto también estuvieron presentes el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; el presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Mario Moya y los intendentes de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; de Junín de los Andes, Luis Madueño y de Las Coloradas, Lucrecio Varela.

“Una vez que cumplimentemos todas las obras de infraestructura que son necesarias en la provincia, ya tenemos que ir viendo de qué manera podemos dotar de energía a toda la provincia con una energía más barata”, sostuvo Figueroa y destacó que “tenemos que empezar a pensar en el EPEN trabajando en las energías renovables”.

Asimismo, Figueroa precisó que “esto no es solo energía eléctrica, además tenemos un programa para el desarrollo del gas. El gas lo tenemos que asociar a la generación de electricidad vía térmica. Tenemos abundancia de gas seco y tiene que generar energía eléctrica en distintos lugares de la provincia para poder llegar a ser también más competitivos”.

Por otra parte, detalló las inversiones que se están llevando adelante en el sistema eléctrico de diversas localidades de la provincia. “Hemos podido recuperar Centenario, reforzamos Senillosa, estamos trabajando en Zapala y estamos haciendo dos inversiones que han sido históricas, demandadas por la ciudadanía y también por la gente del EPEN: estamos a punto de poder licitar la línea eléctrica desde Alicurá hasta Villa La Angostura y también licitar el cierre del Anillo Norte, desde Las Lajas hasta Chos Malal”, expresó.

El gobernador enfatizó que “es importante ponerle buena energía. No es solo importante tener energía, sino tener buena energía y, además, administrarla”. Agregó: “Ojalá que esta buena energía que tiene Neuquén contagie al resto de la Argentina, y, de una vez por todas, podamos salir adelante”.

En tanto, el intendente Saloniti comentó que “están avanzando las inversiones para agua y saneamiento, y hoy se materializa una obra extraordinaria y esperada”. Agradeció “la decisión política del gobernador, teniendo una mirada estratégica” y también destacó “la mirada de una empresa estatal como el EPEN, que no nos vamos a cansar de defenderla. Los trabajadores son gente que pone lo mejor para estar a la altura de lo que demanda una provincia como Neuquén”.

Por su parte, el intendente Madueño expresó que “mal podríamos pensar en trabajar con ciudades turísticas si no tenemos cómo brindarle energía” y agregó que “se ha energizado y se ha cumplido con una larga promesa”.

El intendente Varela destacó el trabajo que el organismo provincial viene realizando en la zona. “Es impresionante la cantidad de líneas que se han puesto. Se llega a tres escuelas y dos postas sanitarias. Estamos cumpliendo un servicio social muy importante desde el EPEN”, afirmó.

Además, precisó que “con esto se va a repotenciar y se va a mejorar. Es muy importante que la energía llegue a todos los puntos de la provincia, porque no solamente desarrolla la energía en la comodidad o el confort del domicilio, sino que da oportunidades para el desarrollo de emprendimientos”.

Finalmente, Moya sostuvo que “hay que pensar en el Neuquén de mañana para las generaciones futuras” e indicó que “con un gran trabajo del personal del EPEN, se ha llevado adelante este pliego que permite duplicar la potencia que hoy tenemos instalada en la estación transformadora Pío Protto”.

Recordó que “a principios del 2000 se hizo la primera repotenciación y desde allí no ha tenido ninguna ampliación más, con lo cual no se ha desarrollado por más de 25 años. Por eso hay que destacar la importancia que tiene”.

Agregó que “también estamos trabajando en Junín de los Andes con una posibilidad de incorporar en breve un nuevo transformador, que nos va a permitir disponer de potencia para toda la parte productiva, para todos los usuarios. Lo mismo estamos haciendo en Las Coloradas, con un trabajo con los intendentes para resolver no solamente esta parte de infraestructura mayor, sino también para poder llegar a lotes con el servicio eléctrico”.

El proyecto responde al crecimiento sostenido de la demanda energética de las localidades de la región de los Lagos del Sur y permitirá contar con mayor capacidad de abastecimiento, mejorar la confiabilidad del sistema y otorgar mayor flexibilidad para la operación de la red.

Las empresas que se presentaron en la licitación fueron Electrificadora del Valle SA, Electroingeniería ICS SA, e IPE Energía SA.

Más capacidad para acompañar el crecimiento de la región

La ampliación contempla la incorporación de un tercer transformador de potencia y el incremento de la cantidad de celdas de media tensión en 33 y 13,2 kV, que permitirán alimentar nuevos distribuidores. De esta manera, la obra permitirá reforzar la capacidad de abastecimiento eléctrico y mejorar las condiciones de operación de la estación frente al crecimiento de la demanda residencial, turística, comercial y productiva de la zona.

El proyecto incluye además un conjunto de obras de infraestructura necesarias para ampliar la estación: la ampliación del predio, la construcción de un nuevo muro perimetral, un camino de acceso de hormigón, fundaciones para los nuevos equipos de alta tensión, iluminación y un nuevo edificio destinado a las celdas de media tensión. También se construirán salas para comando, comunicaciones, baterías, operación y mantenimiento.

En cuanto al equipamiento, se contempla la provisión y montaje de 14 celdas de 13,2 kV y siete celdas de 33 kV tipo GIS, nuevas conexiones mediante cables subterráneos, adecuaciones de las instalaciones existentes y la incorporación de equipamiento de protección, maniobra y control.

Un nuevo transformador de 30 MVA

La ampliación de la Estación Transformadora Pío Protto se complementa con la adquisición de un nuevo transformador de potencia de 30 MVA, destinado específicamente a esta obra.



El EPEN ya adjudicó la Licitación Pública Nº 61/25 para la adquisición del equipo, de 132/34,5/13,8 kV y con conmutador bajo carga. Actualmente, el transformador se encuentra en proceso de fabricación a cargo de la empresa Tadeo Czerweny SA, con un plazo de entrega de 240 días.

La adquisición representa una inversión de 2.966.027.625 pesos más IVA y permitirá contar con el equipamiento principal necesario para la ampliación de la estación.

En tanto, la obra de ampliación cuenta con un presupuesto oficial de 14.299.628.401 pesos más IVA, calculado a valores de mayo de 2026, y un plazo de ejecución previsto de 480 días corridos.

Una obra estratégica para los Lagos del Sur

La ampliación de Pío Protto forma parte de las inversiones que el EPEN lleva adelante para adecuar la infraestructura eléctrica al crecimiento de la provincia y anticiparse a las necesidades futuras de abastecimiento.

En este caso, la obra permitirá fortalecer una infraestructura clave para San Martín de los Andes, Junín de los Andes y las localidades y parajes de su área de influencia, acompañando el desarrollo urbano, turístico y productivo de una de las regiones con mayor crecimiento de la provincia.





