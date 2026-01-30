El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó sobre avances significativos en la obra de readecuación y normalización de la Estación Transformadora (ET) Centenario, cuya inversión total supera los 19.000 millones de pesos. El proyecto busca restablecer la capacidad operativa de la estación, afectada por un incendio en septiembre de 2023.

Esta semana se concretó el ingreso del segundo transformador de potencia de 30 megavoltamper (MVA), con un peso de 52 toneladas, que se suma al primero recibido dos meses atrás. Ambos equipos forman parte del reemplazo integral de los sistemas dañados por el siniestro.

La obra contempla un conjunto de equipos de alta tecnología valuados en más de 7.500 millones de pesos, entre ellos los dos transformadores y tableros de celdas de 33 y 13,2 kilovoltios. Esta infraestructura permitirá una distribución energética más confiable y eficiente en Centenario y zonas aledañas.

El presidente del EPEN, Mario Moya, expresó que “ya se completó la provisión de equipos” y que la obra continúa a buen ritmo. Además, destacó que el trabajo conjunto con el gobierno provincial permitirá no solo solucionar el problema generado por el incendio, sino también abastecer la creciente demanda energética.

En paralelo, el EPEN avanza con el Plan 100 % LED en Centenario, una iniciativa que busca modernizar el alumbrado público. Ya se encuentran en el depósito local 5.700 nuevas luminarias LED, lo que permitirá alcanzar una cobertura total una vez culminado el cronograma de instalación.

Este plan forma parte del Programa Provincial de Alumbrado Eficiente, impulsado por el gobierno neuquino. Su objetivo es reemplazar el parque lumínico tradicional por tecnología LED, con beneficios en términos de eficiencia energética y reducción del consumo. Actualmente, el 25 % del alumbrado público ya cuenta con estas luminarias.