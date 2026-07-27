La imagen sorprendió a vecinos y turistas. Un grupo de al menos nueve cóndores andinos, una de las especies más emblemáticas de la cordillera, permaneció durante horas sobre la costa de Dina Huapi y Costa del Sol sin poder retomar el vuelo, una situación tan inusual que obligó a desplegar un operativo especial para monitorear a las aves.

Personal del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto con la Dirección Regional Patagonia Norte y efectivos de la Policía de Río Negro, trabajó durante toda la tarde del domingo siguiendo de cerca el comportamiento de los ejemplares, mientras especialistas intentan determinar por qué los cóndores quedaron varados en la zona costera.

La principal hipótesis apunta al clima. Desde el área protegida explicaron que la escasa presencia de viento podría estar impidiendo que estas enormes aves aprovechen las corrientes de aire que necesitan para despegar. Sin esas condiciones, el vuelo se vuelve mucho más difícil para una especie que depende casi exclusivamente del planeo.

Sin embargo, la escena generó preocupación. Al caer la noche, los cóndores permanecieron en el lugar buscando un sitio para descansar, por lo que las autoridades confirmaron que el monitoreo continuará durante este lunes para evaluar si logran remontar vuelo por sus propios medios o si la situación requiere otro tipo de intervención.

Mientras tanto, Parques Nacionales lanzó un pedido urgente a la comunidad. Solicitaron no acercarse a las aves, no alimentarlas ni intentar moverlas, ya que cualquier contacto puede aumentar el estrés de los ejemplares y complicar aún más su recuperación.

También pidieron a los vecinos de Dina Huapi y Costa del Sol mantener a sus perros dentro de los hogares o bajo estricto control para evitar encuentros con los cóndores, que permanecen vulnerables mientras continúe esta inusual situación.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi aseguraron que el operativo seguirá en las próximas horas y agradecieron el trabajo conjunto de investigadores y especialistas en cóndor andino, quienes acompañan el seguimiento para conocer qué hay detrás de este extraño comportamiento que mantiene en alerta a la región.