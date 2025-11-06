Guardafaunas de Chos Malal y de Tricao Malal asistieron al paraje Cancha Huinganco por un llamado alertando por la presencia de un ejemplar de cóndor andino que presentaba sangre y una posible herida.

Al respecto, el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, explicó que “se trata de una hembra de unos 8 años de edad”. El animal fue trasladado hacia Chos Malal, donde se dio aviso al veterinario Gustavo González, quien se hizo presente acompañado por la veterinaria Magalí López, ambos profesionales de dicha localidad.

Durante la revisión, se aplicaron anticoagulantes y se recomendó la realización de una radiografía, ya que el ejemplar presentaba un orificio y se buscaba descartar la presencia de plomo.

Afortunadamente no encontraron plomo, aunque sí se observó una pequeña hemorragia interna. Las causas de la herida no pudieron determinarse con certeza pero se presume que podría haberse tratado de un impacto de bala que no llegó a ingresar. “No tiene nada quebrado, los veterinarios lograron parar la hemorragia y le brindaron toda la atención necesaria”, afirmó Lagos.

Lo mantendrán refugiado hasta que puedan liberarlo nuevamente en su hábitat.

Indicaron que el ejemplar permanecerá en observación en la oficina de Fauna de Chos Malal, donde será cuidado y controlado periódicamente por los profesionales.

Se espera su pronta recuperación para poder ser liberado nuevamente en su hábitat natural. Lagos sostuvo que “la idea es que se recupere bien y poder liberarlo en unos días cuando la herida esté cicatrizada, para devolverla a su ambiente”. Desde el área, se agradeció la colaboración y dedicación de los veterinarios González y López, quienes realizaron su labor de forma gratuita.

Asimismo, se destacó la participación y trabajo conjunto de los Guardafaunas de Chos Malal y Tricao Malal, quienes coordinaron el operativo de rescate, traslado y atención del ejemplar.