La transformación de la calle Mandalari abrió un fuerte debate en Neuquén. Mientras surgieron dudas por la intervención sobre la barda y la cercanía con Parque Norte, desde la Municipalidad sostienen que la obra no implica abrir un nuevo camino, sino mejorar una calle histórica que desde hace décadas conecta distintos barrios del norte de la ciudad.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, brindó detalles sobre el proyecto en una entrevista con AM550 y explicó que la iniciativa fue diseñada para resolver problemas de seguridad vial, accesibilidad y conectividad, además de incorporar medidas para disminuir el impacto ambiental.

La obra busca mejorar la conexión entre Rincón de Emilio y barrios del norte. Foto: Archivo

Una calle que ya existía y que ahora tendrá otra infraestructura

Uno de los puntos que más consultas generó fue si la obra invade el área protegida de Parque Norte.

Baggio explicó que la intervención se realiza sobre una calle que ya estaba trazada y que, antes de iniciar el proyecto, el municipio regularizó su situación mediante una mensura y un deslinde aprobados por el Concejo Deliberante.

"Había una invasión de terrenos que le pertenecen a la UNCo, y el Concejo Deliberante aprobó la mensura y el deslinde de sacarla de Parque Norte y dejarla como calle", explicó Baggio.

Según indicó, esa decisión permitió que toda la obra se ejecute sobre terrenos municipales y respetando los requisitos ambientales exigidos para este tipo de intervenciones.

El proyecto incluye dos rotondas para ordenar el tránsito sobre Mandalari. Foto: Archivo

Qué cambiará cuando finalice la obra

La diferencia con la Mandalari actual será importante.

Hoy es una calle de tierra, con una fuerte pendiente y sin infraestructura para peatones, ciclistas o personas con movilidad reducida.

“Hoy alguien con movilidad reducida no puede subir ni bajar esa calle”, evidenció Baggio.

El proyecto prevé construir una avenida con dos manos de circulación, veredas, desagües pluviales, bicisenda, iluminación y dos rotondas, una en cada extremo del corredor.

La obra también mejorará la conexión entre barrios como Rincón de Emilio, Rincón Club de Campo y Rincón del Río, donde el crecimiento urbano incrementó la circulación diaria.

"Son muchos vecinos que también se merecen una calle de asfalto”, argumentó el funcionario.

El argumento central: una calle más segura para todos

Durante la entrevista, Baggio recordó que el estado actual de Mandalari generó distintos problemas de circulación.

Explicó que la pendiente, la falta de pavimento y las escorrentías durante las lluvias provocaron incidentes con automovilistas, ciclistas y personas que utilizan el sector para caminar o entrenar.

"Era una calle de tierra, peligrosa, con pendiente de 45 metros de altura. Hubo choques, excesos de velocidad e incidentes con corredores, ciclistas y otros automovilistas", recordó.

Actualmente, el camino presenta dificultades para quienes tienen movilidad reducida, una situación que cambiará con la incorporación de veredas e infraestructura accesible.

La presencia de maquinaria en la barda reavivó el debate por la obra. Foto: Archivo

Qué respondió sobre el impacto ambiental

Las críticas también estuvieron vinculadas al movimiento de suelo sobre la barda.

Baggio afirmó que el Municipio tomó en cuenta esas observaciones durante el desarrollo del proyecto y aseguró que el estudio de impacto ambiental obligó a introducir modificaciones para reducir los efectos de la intervención.

"Entendemos los reclamos. Se está cumpliendo con las medidas, con el estudio y el impacto que se hizo para la obra", argumentó.

El funcionario reconoció que toda obra genera cambios sobre el entorno, pero sostuvo que las medidas adoptadas buscan minimizar esas consecuencias.

La participación de los vecinos también fue parte del proyecto

Baggio remarcó que el Municipio considera valiosos los planteos realizados por los vecinos y aseguró que muchas intervenciones ambientales realizadas en la ciudad surgieron precisamente a partir de denuncias y observaciones de la comunidad.

"Somos respetuosos de quienes tienen observaciones y reclamos. Nos apoyamos mucho en las personas que alertan sobre situaciones que ocurren en la ciudad", reconoció Baggio.

En el caso de Mandalari, insistió en que la obra consiste únicamente en pavimentar una calle existente y dotarla de infraestructura que permita una circulación más segura para vehículos, peatones y ciclistas.