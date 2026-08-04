La Municipalidad de Neuquén defendió este lunes la ejecución de la obra de pavimentación sobre calle Mandalari y aseguró que el proyecto cuenta con estudio de impacto ambiental, documentación técnica y autorización administrativa para su desarrollo.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que la intervención se realiza sobre una traza existente desde hace 66 años, ubicada fuera del área protegida de Parque Norte, luego de una rectificación aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante.

La obra permanece en ejecución y forma parte del plan de infraestructura urbana previsto por el municipio para mejorar la conectividad entre distintos barrios del norte de la ciudad, además de reforzar las condiciones de seguridad vial.

La Municipalidad sostiene que la obra cumple con los requisitos ambientales

Baggio afirmó que el expediente presentado ante la Subsecretaría de Medio Ambiente incluye el estudio de impacto ambiental, la documentación técnica y todos los antecedentes necesarios para autorizar la obra.

"Estamos frente a una gran obra pública de la ciudad de Neuquén que respeta todos los criterios ambientales", sostuvo el funcionario.

Según explicó, la pavimentación no implica la apertura de un nuevo camino, sino la mejora de una calle existente desde hace más de seis décadas.

¿Por qué el Municipio asegura que no afecta a Parque Norte?

Uno de los principales cuestionamientos surgió por la cercanía de la obra con Parque Norte, uno de los principales espacios naturales protegidos de la capital neuquina.

Sin embargo, Baggio aseguró que la calle Mandalari no integra el área protegida.

Explicó que, durante la mensura previa al proyecto, se detectó que una parte del trazado histórico avanzaba sobre terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Por ese motivo, el municipio realizó una leve rectificación, aprobada por el Concejo Deliberante, para que toda la obra quedara emplazada sobre tierras municipales.

"Cuando hacés una obra definitiva, tiene que hacerse enteramente en tu terreno", ejemplificó.

Una obra pensada para mejorar la seguridad vial

El funcionario explicó que actualmente la calle presenta una pendiente cercana a los 45 metros, importantes escorrentías de agua durante las lluvias y condiciones que representan un riesgo para automovilistas, ciclistas y peatones.

La intervención contempla:

Pavimentación

Dos veredas

Ciclovía

Nueva iluminación

Accesibilidad para personas con movilidad reducida

Además, destacó que Mandalari funciona como una vía estratégica de evacuación para vecinos de:

Rincón del Río

Rincón de Emilio

Rincón Club de Campo

14 de Octubre

Según indicó, la pavimentación había sido solicitada por las comisiones vecinales de esos barrios e incorporada posteriormente al presupuesto municipal.

Los antecedentes de la intervención

Baggio comparó el proyecto con la transformación realizada años atrás sobre calle Huilén, otra vía lindante a un área natural que pasó de ser de tierra a contar con pavimento.

Según sostuvo, aquella obra permitió mejorar la circulación y reducir riesgos para quienes utilizan diariamente ese corredor.

El funcionario consideró que el mismo resultado se espera una vez finalizada la pavimentación de Mandalari.

El impacto para los vecinos

Además de mejorar la circulación cotidiana, el municipio considera que la obra permitirá:

Reducir riesgos por escorrentías y pendientes.

Facilitar el acceso de servicios de emergencia.

Mejorar la conectividad entre barrios del norte neuquino.

Generar infraestructura segura para peatones y ciclistas.

La incorporación de iluminación y veredas también apunta a incrementar la seguridad durante horarios nocturnos.

Una calle histórica con una nueva función urbana

Aunque el debate público se concentró en la cercanía con Parque Norte, desde el municipio remarcan que Mandalari existe desde hace 66 años y que el proyecto busca modernizar una infraestructura ya consolidada.

La discusión se produce además en un contexto donde Neuquén mantiene un fuerte ritmo de expansión urbana hacia el norte de la ciudad, incrementando la demanda de nuevas conexiones viales y mejores accesos.

La obra continúa en ejecución mientras el municipio sostiene que cuenta con respaldo técnico, ambiental y legal. Desde el Ejecutivo municipal aseguran que la intervención permitirá mejorar la seguridad vial y la conectividad sin afectar el área protegida de Parque Norte.

En las próximas semanas se espera el avance de los trabajos de pavimentación y de la infraestructura complementaria prevista en el proyecto.