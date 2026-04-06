Un acceso en obra, pero con tránsito en movimiento

Desde este jueves, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha un nuevo esquema de circulación en el Acceso Norte, en el sector que conecta el centro con la Ruta 7 (Avenida Alfonsín).

La intervención obliga a modificar recorridos, pero fue diseñada para evitar interrupciones totales: los desvíos son asfaltados, están señalizados y permiten sostener tanto el ingreso como la salida de vehículos en una zona clave.

El dato que explica todo

La magnitud del operativo tiene un motivo concreto: la presión diaria sobre ese acceso.

En horas pico, entre las 7 y las 8.30, ingresan a la ciudad unos 130 mil vehículos, de los cuales 50 mil lo hacen solo por Avenida Alfonsín y Parque Norte. En total, en esos momentos circulan cerca de 230 mil vehículos en Neuquén.

A eso se suma un crecimiento sostenido del tránsito, que aumenta alrededor de un 6% mensual, en una ciudad que durante el día supera ampliamente su población residente.

Cómo ingresar a la ciudad ahora

Quienes lleguen desde Ruta 7 (Avenida Alfonsín) deberán modificar el recorrido habitual:

A la altura del edificio Aura YPF deberán desviarse obligatoriamente.

Desde allí, deberán girar a la derecha por un camino especialmente dispuesto.

Ese desvío conecta directamente con calle Jujuy.

Una vez en Jujuy, podrán continuar hacia República de Italia o Avenida del Trabajador.

Este ingreso cuenta con dos carriles de circulación para sostener el flujo vehicular.

Cómo salir hacia el norte sin errores

Para quienes necesiten salir de la ciudad en dirección norte:

La salida se realiza por calle Salta.

Al llegar a la intersección con Avenida del Trabajador, deberán desviarse hacia la derecha.

Ese desvío corre en paralelo a la Diagonal 9 de Julio y permite retomar la conexión con Ruta 7.

Un cambio clave: calle Salta deja de ser doble mano y queda exclusivamente como vía de salida.

Dos calles nuevas y un esquema reorganizado

Para sostener este sistema, la Municipalidad creó dos nuevas calles y reorganizó por completo los recorridos en el sector.

Además, la zona donde se construyen los puentes quedó aislada del tránsito, lo que permite avanzar con la obra sin interferencias directas con la circulación.

Lo que viene: un acceso elevado y sin cruces

La obra contempla la construcción de un puente sobre calle Salta que cambiará por completo la dinámica del ingreso a la ciudad.

Una vez finalizado:

Se podrá ingresar en forma elevada desde Avenida Alfonsín.

Habrá una conexión directa hacia calle Jujuy.

También se podrá derivar hacia Diagonal 9 de Julio.

La salida hacia el norte se mantendrá por calle Salta, pero sin cruces a nivel.

El nuevo diseño apunta a eliminar los puntos de conflicto entre vehículos y ordenar uno de los accesos más cargados de la ciudad.