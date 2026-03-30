Obras en el Acceso Norte de Neuquén: cómo quedarán los nuevos sentidos de circulación

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola detalló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y conduce Pancho Casado cómo quedarán los nuevos sentidos de circulación vehicular en el Acceso Norte de la Capital, una vez que las obras que se llevan a cabo estén finalizadas.



En primer lugar, el funcionario se refirió al reclamo de algunos vecinos en una reunión que tuvieron con gente de la cartera.



“Surgieron algunas inquietudes por parte de vecinos y un ingeniero se reunió para escuchar para ver qué se puede hacer. Es en relación al reordenamiento que estamos haciendo acerca del nuevo ingreso por calle Jujuy. Hoy llevaremos adelante medidas que permitan mejorar algún sector donde no se permitirá estacionar, lo cual genera problemas por tapar entradas para sus propiedades. Tenemos además un sector donde se mejorará la posibilidad de salida de algunos monoblocks”, detalló Nicola en primer lugar.



Qué pasará con los semáforos en la zona

A propósito de eso, Alejandro Nicola mencionó que “los semáforos están pensados, en el acceso no hay nada, se pondrá en Jujuy y Avenida del Trabajador. En calle Antártida Argentina habrá lomos de burro, se está terminando de pavimentar alguna calle para resolver la dinámica de movilidad del sector”.



En otro sentido, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad se refirió a la circulación del tránsito pesado.



“Está prohibido el ingreso en la zona, eso está vigente, pero no se puede impedir que un camión ingrese a un lugar para llevar materiales; sin embargo lo propio lleva un permiso que debe ser autorizado. Es decir, siempre puede haber excepciones”, aclaró.



“Este fin de semana se habilita el ingreso por el desvío hacia Jujuy y la salida desde Avenida del Trabajador por Salta”

Por otro lado, el funcionario manifestó: “Hemos dado inicio a la obra del Acceso Norte, este fin de semana se habilita el ingreso por el desvío hacia Jujuy y la salida desde Avenida del Trabajador por Salta, hay que definir que los desvíos empiecen a funcionar por esas vías. Hoy hay un tramo de Salta que es doble mano, eso va a cambiar a una mano, solamente saliendo, y Jujuy solamente en el ingreso a la ciudad. La obra definitiva será un cambio muy importante en relación a lo que se tiene hoy”.



Finalmente, ante reclamos por parte de algunos vecinos, Nicola manifestó: “El Municipio tiene muchos profesionales y hay estudios previos en relación a las obras, estamos completando un proyecto de transformación cuando antes había caos. Venimos a completar el resultado de un trabajo de muchos años. Hoy entran 50.000 vehículos por ejemplo, hay convenios firmados con privados, se aprobó en el Concejo Deliberante, hubo ordenanzas, etcétera”.



“En todos los barrios de ciudad tenemos diálogo permanente, la idea es mejorar las condiciones de la vida diaria de todos”, concluyó Alejandro Nicola.

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