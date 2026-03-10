Este martes comenzó la entrega del Boleto Estudiante Neuquino para estudiantes universitarios y terciarios. Los trámites para todos los niveles educativos permanecerán abiertos durante todo el mes de marzo y pueden realizarse a través del sitio Muni Express. En tanto, la inscripción para estudiantes de nivel primario y secundario continúa vigente.

En una entrevista realizada en La mañana es de la Primera por AM550, la jefa de Gabinete del Gobierno municipal, María Pasqualini, brindó detalles sobre el beneficio para los jóvenes neuquinos. “Vamos a estar recepcionando los trámites durante todo el mes de marzo, de 9 a 15, para que nadie quede afuera del beneficio”, destacó.

La entrega de las tarjetas comenzó en la Universidad Nacional del Comahue, dado que aproximadamente el 50% de los boletos vinculados a educación superior corresponde a alumnos de esa institución. Durante toda la semana se realizarán entregas allí, y posteriormente se continuarán en la sede central de la Municipalidad y en otras instituciones educativas, como Séneca y IFE, así como en otras sedes que se acordarán con cada establecimiento.

Hasta el momento, la Municipalidad entregó más de 35.000 boletos estudiantiles y alrededor de 39.000 kits escolares. La diferencia entre boletos y kits, explicó Pasqualini, se debe a que estos últimos también se entregan a alumnos de nivel inicial y a estudiantes con Certificado de Transporte (CT) que aún no realizan el trámite del boleto. Los kits escolares continúan entregándose en el cuarto piso de la Municipalidad, para quienes todavía completan el trámite.

“Todavía estás a tiempo de hacer el trámite. Las tarjetas se entregan esta semana en la UNCo, pero también podés acercarte a otras sedes, como Eton, Avenida Olascoaga 145, o la sede central de la Municipalidad”, agregó la funcionaria.

El año pasado, se entregaron 49.000 boletos, y se estima que este año la cifra superará los 50.000, consolidando una política pública que beneficia principalmente a la población joven, que representa aproximadamente el 60% de la ciudad. Pasqualini destacó que el aumento de estudiantes también responde al ingreso de familias que eligen Neuquén para instalarse y registrar a sus hijos en escuelas locales, asegurando que esta política pública facilite su movilidad y acceso a la educación.

Hasta la fecha, más de 5.000 estudiantes de nivel superior ya iniciaron el trámite y las autoridades municipales recuerdan que continúa abierto durante todo marzo para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder al beneficio.