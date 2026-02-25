Con el inicio del ciclo lectivo en la provincia, también comenzó a utilizarse en la capital Neuquina en el Boleto Estudiantil Neuquino, el cual permite a los estudiantes de la ciudad viajar de forma gratuita en el transporte público.

Noelia Rueda Cáceres, Subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, explicó en La mañana es de la Primera por AM550 que a partir de hoy los estudiantes podrán utilizar este beneficio pasando su tarjeta por el validador en cada colectivo. "Los pasajes estudiantiles se computarán automáticamente al pasar la tarjeta por el validador", comentó la funcionaria.

El sistema ya cuenta con casi 25 mil tarjetas registradas, y la inscripción sigue abierta. Para los estudiantes terciarios y universitarios, las inscripciones comenzarán la próxima semana. La fecha límite de inscripción para todos los niveles es el 31 de marzo. Los estudiantes pueden registrarse a través de la página web municipal.

Una de las ventajas de este sistema es que la Municipalidad podrá monitorear el uso de los pasajes en tiempo real. "Con el Boleto Estudiantil Neuquino, a diferencia de la Sube, podemos obtener estadísticas rápidas y tomar decisiones más objetivas", señaló la funcionaria.

Además, el sistema permite detectar rápidamente cualquier mal uso, como la utilización de más de un pasaje en menos de dos horas en reiteradas oportunidades, entre otras opciones, y en caso de detectarse, se puede bloquear la tarjeta tras un aviso a la familia.

El Boleto Estudiantil Neuquino es un beneficio para estudiantes de todos los niveles educativos: primarios, secundarios, terciarios y universitarios. Esta medida busca garantizar el derecho a la inclusión en el sistema educativo y fomentar la igualdad de oportunidades, especialmente para aquellos que enfrentan dificultades económicas para acceder al transporte.