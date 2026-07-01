El EPAS garantiza el abastecimiento de agua y avanza con una obra clave para el futuro de Neuquén

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) confirmó que Neuquén capital mantiene garantizado el abastecimiento de agua potable, a pesar de la bajante registrada en el lago Mari Menuco y de los trabajos preventivos que se realizan sobre el sistema de captación.

La información fue brindada por Esteban Rodríguez, gerente general de Servicios de Neuquén Capital, durante una entrevista en el programa Espacio para Todos, conducido por Pancho Casado por 24/7 Canal de Noticias. El funcionario explicó que la ciudad cuenta con dos fuentes principales de abastecimiento y que el sistema funciona con normalidad.

El 80% del agua de Neuquén proviene de Mari Menuco

Según detalló Rodríguez, aproximadamente el 80% del agua potable que consume la ciudad proviene del lago Mari Menuco, mientras que el resto se obtiene a través de tomas ubicadas sobre el Río Limay.

La ventaja de este esquema es que se trata de un sistema alimentado por ríos regulados por embalses, lo que permite mantener caudales mínimos incluso durante períodos de bajante.

"No hemos tenido problemas mayores. Sí tuvimos una bajante importante del río Limay durante algunos días, pero el sistema respondió correctamente", explicó Rodríguez.

Por qué el EPAS tuvo que dragar la toma de Mari Menuco

El descenso del nivel del lago obligó al EPAS a realizar trabajos de dragado en la bocatoma del canal de aducción, la infraestructura que transporta el agua cruda hacia la planta potabilizadora.

Con el paso de los meses, el oleaje acumula sedimentos, piedras y algas en el canal, reduciendo la capacidad de captación. Por eso se realizaron tareas de limpieza y profundización para garantizar el ingreso del caudal necesario.

El funcionario anticipó que es probable que esos trabajos deban repetirse antes del verano si continúa descendiendo el nivel del embalse.

Qué hacían los buzos en la toma de Río Grande

Uno de los operativos que más llamó la atención en las últimas semanas ocurrió en la toma de Río Grande, donde personal especializado trabajó bajo el agua.

Rodríguez explicó que allí funcionan pozos filtrantes ubicados a unos 4 o 5 metros de profundidad, encargados de captar agua directamente desde el cauce del río. Los buzos retiran sedimentos, hojas y algas que obstruyen los filtros naturales y afectan el rendimiento de las bombas.

Estas tareas forman parte del mantenimiento habitual y se realizan una o dos veces por año para asegurar la calidad del agua distribuida.

La demanda de invierno ayuda al sistema

Actualmente el consumo de agua potable en la ciudad se ubica en torno al 50% de la demanda habitual del verano, por lo que el sistema opera sin inconvenientes.

Sin embargo, el EPAS mantiene un monitoreo permanente porque el desafío llegará durante los meses más calurosos, cuando aumenta significativamente el consumo domiciliario.

La obra de US$40 millones que duplicará la capacidad de producción

Además de las tareas preventivas, el organismo destacó el avance de la ampliación de la Planta Potabilizadora Mari Menuco, considerada una de las inversiones más importantes en infraestructura sanitaria de la provincia.

La obra cuenta con financiamiento de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y demandará aproximadamente dos años de ejecución. La inversión supera los US$40 millones.

Una vez finalizada, la nueva infraestructura permitirá duplicar la capacidad actual de producción de agua potable, asegurando el abastecimiento futuro para Neuquén y brindando capacidad adicional para Centenario, Plottier y Vista Alegre.

El sistema seguirá bajo monitoreo permanente

Por el momento, el EPAS sostiene que el abastecimiento de agua potable en Neuquén capital está garantizado y que las obras en ejecución buscan anticiparse a un escenario de mayor demanda durante el verano.

En las próximas semanas, el organismo continuará monitoreando la evolución de los niveles del Lago Mari Menuco y del Río Limay para definir si será necesario reforzar las tareas de mantenimiento y captación antes del inicio de la temporada estival.

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