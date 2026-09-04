El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) finalizó la reparación del acueducto que había sufrido una nueva fisura en el Parque Industrial de Neuquén (PIN). El suministro de agua potable se encuentra en proceso de normalización y se espera que quede restablecido durante las últimas horas de este jueves.

La falla había sido detectada durante la tarde en un caño de asbesto cemento ubicado dentro del predio del SAF, a pocos metros del punto donde el organismo había realizado una reparación durante la jornada anterior.

Para solucionar el inconveniente, dos cuadrillas del EPAS trabajaron sobre el tramo afectado. Con las tareas ya concluidas, comenzó el proceso de recuperación del servicio en el sector.

Una nueva fisura obligó a intervenir otra vez

El inconveniente se produjo a corta distancia del lugar donde se había realizado una reparación previa. La proximidad entre ambas fallas obligó al organismo provincial a desplegar nuevamente personal y equipamiento para localizar el desperfecto y contener la pérdida.

Durante la jornada, los operarios concentraron las tareas en el tramo comprometido del acueducto para completar la intervención y permitir la recuperación del abastecimiento.

La reparación permitió superar la interrupción que había afectado a vecinos, trabajadores y usuarios del Parque Industrial de Neuquén.

La normalización será progresiva durante la noche

Con la reparación terminada, el suministro no necesariamente recupera de manera instantánea sus condiciones habituales.

El restablecimiento depende de la recuperación de la presión dentro de la red, por lo que algunos sectores pueden comenzar a recibir agua antes que otros. La previsión comunicada por el EPAS es que la normalización se complete durante la noche de este jueves.

El organismo recomienda contemplar este proceso mientras el sistema vuelve a operar con sus parámetros habituales.

Una falla que se produjo después de otra reparación

La secuencia de los últimos días permite identificar un dato relevante: la nueva fisura apareció a pocos metros del punto intervenido previamente.

Por eso, el seguimiento del estado de la cañería resulta importante más allá de la recuperación inmediata del servicio. El objetivo no es solamente reparar el desperfecto puntual, sino evitar que nuevos problemas sobre el mismo tramo vuelvan a afectar el abastecimiento.

La situación también vuelve a poner en primer plano el estado de la infraestructura hídrica en sectores que concentran actividad industrial y crecimiento urbano.

¿Qué pasa ahora con el suministro de agua?

Con la reparación finalizada, el próximo paso es que la red recupere presión y el servicio quede completamente normalizado durante la noche.

Si el comportamiento de la red es el esperado, el abastecimiento debería regresar progresivamente a sus condiciones habituales. Ante nuevos inconvenientes, el EPAS mantiene sus canales de atención para consultas de los usuarios.

El organismo dispone de la línea 0800-222-4827 y de atención a través de su plataforma digital.