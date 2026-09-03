El suministro de agua potable está afectado este jueves en el Parque Industrial de Neuquén por una nueva falla en la red. El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) detectó durante la tarde una fisura en un caño de asbesto cemento ubicado dentro del predio del SAF.

La rotura se encuentra a pocos metros del lugar donde se realizó una reparación durante la jornada anterior. La proximidad entre ambos puntos obligó a desplegar nuevamente personal en el sector para contener la pérdida y recuperar el servicio.

Dos cuadrillas del EPAS trabajan actualmente en el lugar. Los equipos concentran las tareas en el tramo afectado con el objetivo de completar la reparación durante la tarde.

EPAS trabaja para recuperar el servicio durante la noche

El organismo provincial informó que espera normalizar el suministro de agua potable durante las últimas horas del jueves. El horario dependerá de la evolución de los trabajos y de las condiciones que encuentren los operarios al intervenir el caño.

La interrupción afecta a vecinos y usuarios del Parque Industrial de Neuquén, una zona estratégica para la actividad productiva de la capital provincial. La reparación busca restablecer el abastecimiento y evitar que la falla genere nuevas complicaciones en la red.

El EPAS recordó que mantiene habilitados sus canales de atención para quienes necesiten realizar consultas. Los usuarios pueden comunicarse al 0800-222-4827 o ingresar al sitio oficial del organismo, www.epas.gov.ar, donde funciona un bot de atención.

Mientras avanzan las tareas, el suministro permanecerá condicionado en el sector afectado. La previsión del organismo es que el servicio quede nuevamente operativo durante la noche.