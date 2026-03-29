El EPAS restableció el servicio de agua en el centro de Neuquén tras un corte programado que afectó a usuarios del microcentro durante gran parte del domingo. El suministro ya se encuentra en proceso de normalización.

Desde el organismo provincial habían anticipado la interrupción para llevar adelante el reemplazo de un tramo de cañería en una zona clave de la ciudad, a la altura del monumento al General San Martín.

Los trabajos comenzaron a las 7 de la mañana y finalizaron cerca de las 15, según informaron oficialmente. Durante ese lapso, el corte impactó en distintos sectores del centro, mientras que en otras áreas se registró baja presión.

Con las tareas finalizadas, el servicio empezó a restituirse de manera progresiva, aunque desde el ente aclararon que la normalización total del suministro domiciliario se concretará hacia la noche.

Las obras forman parte de un plan para mejorar el abastecimiento de agua potable en el microcentro neuquino, un sector con alta demanda.

En paralelo, también se normalizó la circulación vehicular: quedaron habilitadas ambas manos de Avenida Argentina en la zona del monumento, donde se habían desarrollado los trabajos.

Desde el EPAS destacaron que estas intervenciones permitirán reforzar el sistema y optimizar el servicio en uno de los puntos más transitados de la ciudad.