Una ciudad cordillerana fue reconocida como una de las más hospitalarias del mundo

San Martín de los Andes, ciudad ubicada en la región cordillerana de la provincia del Neuquén, fue reconocida como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en la 14ª edición de los Traveller Review Awards 2026, una distinción que pone en valor la calidad humana, la calidez y la vocación de servicio de toda su comunidad.



Este importante reconocimiento surge a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el mundo, quienes destacan a aquellos destinos que ofrecen experiencias memorables a través de la hospitalidad, la atención y el compromiso de quienes reciben a los visitantes.



La localidad neuquina comparte esta distinción con destacados destinos internacionales como Montepulciano (Italia), Harrogate (Reino Unido), Pirenópolis (Brasil), Takayama (Japón) y Noosa Heads (Australia), consolidando así su posicionamiento en el mapa turístico internacional.



Desde la Secretaría de Turismo destacaron que este logro pertenece a toda la comunidad: cada vecino, cada prestador turístico, cada trabajador del sector y cada persona que, día a día, construye una experiencia positiva para quienes eligen el destino.



“Esto refleja algo que en San Martín de los Andes es natural: la forma en la que recibimos a quienes nos visitan. Es el resultado del compromiso de toda una comunidad que entiende al turismo como una actividad colectiva, donde cada gesto cuenta”, destacó el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza.



Los premios, impulsados por Booking.com, distinguen a alojamientos y destinos que sostienen estándares de hospitalidad excepcionales a lo largo del tiempo, basándose en las valoraciones reales de los viajeros.



En este sentido, la distinción no solo reafirma el posicionamiento de San Martín de los Andes como uno de los destinos más elegidos del país, sino que también pone en primer plano un valor diferencial: su gente.



