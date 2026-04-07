EPAS trabaja para normalizar el suministro de agua potable en un barrio de Neuquén

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informa a los vecinos del barrio El Progreso de Neuquén que el servicio de agua potable se encuentra afectado, con baja presión en el sector comprendido por las calles Antártida Argentina, Galarza, Combate de San Lorenzo y Padre Mascardi.



Desde el domingo, cuadrillas del organismo trabajan en la zona realizando tareas de regulación y recambio de válvulas, así como mediciones de presión, con el objetivo de restablecer el servicio en condiciones normales.



Durante la noche de ayer se detectó una válvula con severas averías en la intersección de Padre Mascardi y Antártida Argentina, la cual fue reemplazada, logrando una mejora parcial en el sector.



En la jornada de hoy se continuaron realizando mediciones en distintos puntos del barrio y se activó un plan de emergencia que contempla la distribución de agua a los vecinos que se acercan con recipientes a las esquinas afectadas, así como la asistencia a instituciones públicas que prestan servicios esenciales, a fin de garantizar su normal funcionamiento.



Este operativo se mantendrá mientras persistan los inconvenientes y se encuentra coordinado junto al presidente de la comisión vecinal del barrio El Progreso, Marcelo Pailacura.



