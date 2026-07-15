La EPET 7 de Neuquén tendrá una ampliación integral para responder al crecimiento de su matrícula

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, junto con autoridades de la cartera, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la comunidad educativa de la EPET número 7 de la capital neuquina, con el objetivo de coordinar la propuesta vinculada a mejoras edilicias y ampliación de espacios que requiere el establecimiento educativo en virtud del crecimiento de su matrícula.

El encuentro, que se llevó adelante en la sede del Consejo Provincial de Educación (CPE), previo al inicio al inicio de las vacaciones, estableció que las intervenciones proyectadas se efectuarían durante el receso invernal.

En relación con los trabajos a encarar en el período de vacaciones que se inició este lunes, se informó a los referentes escolares que se reforzará el sistema de calefacción en las áreas de talleres con nueve nuevos equipos de frío calor; también se trabajará en el cambio de una cocina y de un anafe de un aula y un taller, y se revisará el equipamiento del sector gamelas, haciendo además el recambio de reguladores de presión en los nichos de gas.

Por otro lado, la ministra adelantó que, junto al área de mantenimiento, se analizará el funcionamiento del sistema cloacal y de extractores, y se ajustará el sistema de seguridad en los accesos al establecimiento. Los trabajos que requieran más tiempo de ejecución, serán planificados para el próximo verano.

La institución, que hoy tiene una matrícula de 724 estudiantes, ofrece la orientación de Técnico en Electrónica y en Electricidad con orientación en Electrónica Industrial; y funciona en turnos mañana, tarde y vespertino.

Acompañaron a la ministra la presidenta del CPE, Glenda Temi; el director del Área Técnica del ministerio de Educación, Javier De La Vía; el vocal de Rama Media, Gastón Arana; y la directora de Educación Técnica, Angélica Correa. Como representantes de la escuela participaron su director Javier Fernández, el vicedirector, supervisor, docentes, y representantes de familias y estudiantes.

Pasos para las mejoras edilicias





Durante la reunión se les entregó a los presentes una propuesta que contempla una ampliación integral del establecimiento, que incluye nuevas aulas y la optimización de los espacios comunes. Asimismo, se proyecta la construcción de un salón de usos múltiples que contará con sanitarios propios y un diseño adaptado para el desarrollo de actividades deportivas.

En el esquema de articulación con la comunidad educativa, Martínez propuso que se analice la propuesta de readecuación de infraestructura en este receso de invierno y, tras un intercambio de opiniones vinculadas a sus necesidades, se acordó que en la primera semana de agosto se visitará la escuela. Explicó a los representantes escolares que, quienes están a cargo del proyecto ejecutivo que se elabora para la ampliación “conocen los requerimientos de la escuela, los datos; ya que son propuestas que se elaboran a la luz de la información estadística que tenemos; pero también tenemos cierta flexibilidad para las sugerencias, dado que se está en vías de formalizar el proyecto ejecutivo".

Por otro lado, para la posterior concreción de la ampliación, adelantaron que se acordará, junto a la comunidad educativa, la alternativa de funcionamiento de algunos talleres en otra escuela técnica, a fin de poder disponer de los espacios a intervenir, sin afectar al normal desarrollo de la tarea pedagógica.

La proyección de nuevas áreas de aprendizaje ponen de manifiesto una política pública que prioriza el valor estratégico de la infraestructura en la educación técnica formal. Ofrecer entornos escolares modernos, seguros y adecuadamente equipados no representa sólo una mejora edilicia, sino una inversión directa en la equidad y en la calidad del trayecto pedagógico de los más de 700 alumnos que asisten diariamente a la EPET N°7.

Al optimizar los talleres y planificar un edificio cómodo que acompañe la expansión de la matrícula, el Gobierno provincial reafirma que la escuela técnica pública debe ser un lugar de excelencia, donde la infraestructura estimule el potencial profesional, la inclusión y el arraigo de las futuras generaciones de técnicos neuquinos.