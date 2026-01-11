Neuquén pondrá en marcha este año la construcción de dos nuevas escuelas técnicas

“Si no invertimos en educación, es imposible otorgar nuevas oportunidades”, aseveró el gobernador Rolando Figueroa y expuso un dato: durante esta gestión, el Gobierno de Neuquén está llevando adelante casi 60.000 metros cuadrados (m2) de obras para Educación; tres veces más de lo que se hizo en los 16 años anteriores a su asunción.



Mientras avanza la construcción de seis escuelas técnicas en Plottier, San Patricio del Chañar, Centenario, Rincón de los Sauces, Zapala y Añelo, el Ministerio de Infraestructura está abocado a culminar el proceso licitatorio de dos edificios más para que comiencen a ejecutarse este año. Se trata de las obras de la EPET N°27 en Neuquén y la EPET N°28 en Villa La Angostura.



La EPET Nº27 estará ubicada sobre calle Casimiro Gómez y dará respuesta a la creciente matrícula escolar del oeste capitalino, impulsada por los nuevos loteos donde se proyecta la radicación de cientos de familias. El emplazamiento es estratégico desde la mirada urbanística, dado que se hace en un punto neurálgico y con el potencial de ser un proyecto inclusivo para toda la comunidad. El edificio a construir tendrá una superficie cubierta de 4.996 m2 y un plazo de ejecución de 570 días corridos. Ya fue licitado y está en proceso de adjudicación. Tiene un presupuesto oficial de $10.300 millones.



El jueves 8 de enero se abrieron los sobres de la licitación convocada por el Gobierno para la construcción del nuevo edificio de la EPET N° 28, la primera escuela técnica de Villa la Angostura. La obra tiene un presupuesto oficial de $14.500 millones, para una superficie cubierta de 4.471 m2 y un plazo de ejecución de 660 días corridos. El nuevo edificio educativo de esta institución, que tiene una matrícula de 100 estudiantes, se ubicará al suroeste de la ciudad.



De todas las obras que ya están en marcha, la que presenta mayor grado de avance es la EPET Nº 25 de Plottier ya que fue el primer edificio educativo completamente nuevo que se inició durante la gestión. Cuando esté finalizada, tendrá una superficie de 5.325 metros cuadrados (m2) y capacidad para 400 personas. Está previsto que la empresa que resultó adjudicataria -Mocciola- concluya los trabajos en mayo. El avance total a la fecha es 77%. La inversión requerida asciende a $16.100 millones.



En la EPET N°15 de Zapala, que brinda la orientación de técnico electrónico y cuenta con una matrícula de más de 650 estudiantes distribuidos en tres turnos, la ampliación de aulas y talleres -de casi 600 m2- presenta un 49% de avance. Está a cargo de la empresa Blackhall y se estima que esté lista en marzo para dar respuesta a una demanda de la comunidad educativa: mejorar las condiciones para el tránsito formativo de sus estudiantes. El monto de la obra es $1.800 millones. Esta obra es prioritaria para el Gobierno porque funciona desde hace años en dispositivos transitorios y es un objetivo de la actual gestión eliminar las aulas tráiler que proliferaron años atrás en la Provincia.



Lo mismo ocurre en la EPET N°26 de San Patricio del Chañar, por eso allí se está construyendo un edificio nuevo de 4.940 m2, que tendrá 20 talleres y capacidad para dar respuesta al incremento exponencial de la matrícula -de los 200 estudiantes que tuvo en 2025 en la orientación de Maestro Mayor de Obras hasta alcanzar los 700 proyectados a futuro-, un dato relevante dada su ubicación en la región Vaca Muerta. La obra, que está a cargo de Mocciola, registra un 33% de avance y se prevé su finalización para noviembre.



En Vaca Muerta se están construyendo otras dos escuelas técnicas, para contribuir a la formación de los futuros profesionales que se desempeñen en la región. Una de ellas es la EPET N°23 de Añelo, que había quedado paralizada por falta de financiamiento nacional y fue renegociada tras la asunción del gobernador Figueroa, quien decidió destinar recursos provinciales para concretar la obra. Gracias a esa decisión, la construcción de 5.053 m2 cubiertos pudo ser reiniciada y presenta actualmente 39% de avance. Los trabajos están a cargo de la empresa Dinale y demandan una inversión es $18.500 millones. Se estima finalizarla en mayo.



La otra escuela técnica que está construyendo el Gobierno en la región Vaca Muerta es la EPET N°24 de Rincón de los Sauces. Esta institución, que nació en 2020, funciona en dos edificios para el dictado de clases, uno alquilado y otro cedido por la municipalidad para el funcionamiento de los laboratorios-taller. A estos se suman 13 aulas tráiler repartidas entre ambos espacios y otro predio para las actividades deportivas. El año pasado tuvo sus primeros egresados: 25 técnicos de nivel medio en programación. Si bien ellos no pudieron terminar el nivel medio en la sede propia, vieron que la obra de 4.996m2 está en marcha: registra un 18% de avance. Los trabajos están a cargo de la firma Ecosur Bahía, que prevé finalizarla en marzo del próximo año. La inversión es $14.000 millones.



En Centenario, la construcción del edificio para la EPET 29 registra un avance del 25% y una inversión que supera los $11.000 millones. La obra, de 4.963 m2, finalizará en noviembre y permitirá acompañar el crecimiento de la matrícula en la localidad. El año pasado la institución dictó de 1º a 4º año y funcionó en dos ubicaciones. Este año incorporará al ciclo lectivo el 5° año, con la orientación de tecnicatura en Energías Renovables.



La decisión política de invertir fuertemente en infraestructura para la enseñanza técnica no se limita a la construcción de estas ocho escuelas nuevas para dar respuesta al crecimiento de la matrícula, incluye también la asignación de partidas para talleres y equipamiento a fin garantizar un entorno formativo adecuado y el acompañamiento a los estudiantes mediante programas como las becas Gregorio Álvarez y las Tutorías de Verano.

