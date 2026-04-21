La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, confirmó que el gobierno provincial avanza con un plan integral de obras y refacciones en escuelas, aunque advirtió que en algunos casos podría haber inicios de clases pospuestos debido a la magnitud de las intervenciones.

Las declaraciones se dieron en una entrevista en el programa “La mañana es de LA PRIMERA” por AM550, donde la funcionaria explicó que muchas obras implican reconstrucciones profundas, como techos, baños y redes, lo que requiere más tiempo de ejecución, especialmente de cara al próximo receso escolar.

Según Martínez, el objetivo es mejorar la infraestructura en todas las escuelas de la provincia, atendiendo tanto a problemas históricos como a nuevos reclamos de comunidades educativas que aún no fueron incluidas en los planes de obra.

¿Por qué algunas escuelas podrían retrasar el inicio de clases?

La ministra fue clara: las demoras no responden a una falta de planificación, sino a la complejidad de las obras estructurales.

“Hay establecimientos con muchísimos años de espera. Cuando intervenimos, nos lleva más tiempo y eso puede derivar en inicios posdatados”, explicó.

Sin embargo, aseguró que el sistema educativo cuenta con herramientas para recuperar contenidos, especialmente en el nivel primario, y que estas situaciones ya están contempladas por las instituciones.

¿Qué tipo de obras se están realizando en Neuquén?

El plan no se limita a arreglos menores. Según detalló Martínez, muchas intervenciones implican:

Levantamiento completo de techos

Refacción integral de baños

Reemplazo de redes de servicios

Adecuación de cocinas escolares (de domiciliarias a industriales)

“Son intervenciones muy estructurales, no solo reparaciones”, remarcó.

En paralelo, se avanza en mejoras más visibles pero igualmente necesarias, como patios, juegos, cercos perimetrales e iluminación exterior.

¿Qué pasa con las escuelas técnicas y los talleres?

Uno de los puntos más críticos es la situación de los talleres en escuelas técnicas.

La ministra reconoció una deuda con la EPET 7, donde los talleres funcionan en tráilers y estructuras precarias heredadas de los años 80, incluso fuera del edificio escolar.

“Tenemos el proyecto para desarrollar los talleres. Es la única EPET en la que no hemos intervenido aún”, afirmó.

Actualmente, la demanda se concentra en este tipo de espacios, clave para la formación técnica.

¿Qué escuelas aún tienen problemas sin resolver?

Martínez indicó que el único establecimiento donde no se pudieron completar los arreglos previstos en el plan de verano es el CPEM 50 de Centenario.

En el resto de los casos, las obras se ejecutan de forma escalonada, priorizando escuelas con mayores deficiencias según relevamientos oficiales.

La situación en cuanto a los espacios deportivos

Según datos del Ministerio, el 80% de las escuelas secundarias de Neuquén no cuenta con infraestructura deportiva adecuada, como SUM o espacios cubiertos.

Frente a este déficit, ya hay proyectos en marcha:

Nuevos espacios en Zapala y Cutral Co

y Licitación en mayo de un SUM para la EPET 19 de Plottier

Ejecución de otro SUM en la EPET 9 de Plottier

Una demanda histórica en Neuquén

El anuncio se da en un contexto de reclamos sostenidos por infraestructura escolar, donde muchas comunidades denuncian años de falta de mantenimiento.

Según explicó Martínez, el propio avance del plan generó un efecto dominó:

“Las escuelas que aún no fueron intervenidas empiezan a reclamar el mismo abordaje”.

Esto obligó al Ministerio a transparentar el programa de obras y anticipar los próximos pasos.

¿Qué puede pasar ahora?

El plan de infraestructura escolar en Neuquén continuará durante el año con nuevas licitaciones y obras en ejecución. Mientras tanto, algunas escuelas podrían enfrentar retrasos en el inicio tras el receso, en función del avance de las intervenciones.

Desde el Ministerio aseguran que la prioridad seguirá siendo garantizar condiciones edilicias seguras, incluso si eso implica ajustar el calendario escolar en casos puntuales.

La entrevista completa: