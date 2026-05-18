La localidad de Chorriaca contará a partir de esta semana con el nuevo edificio del CPEM 109 que albergará a 39 estudiantes del ámbito rural, con la orientación de bachiller en economía social, transitando en este ciclo su quinto año.

La obra, a cargo de Unidad Ejecutora, fue desarrollada con metodología constructiva de la Corporación Forestal Neuquina, Corfone, y demandó una inversión superior a los $850 millones.

La institución tendrá este año el egreso de su primera promoción de estudiantes bajo nueva infraestructura; dejando atrás el uso de tráileres, en sintonía con la decisión del Gobierno provincial, que trabaja para la eliminación total de estos dispositivos del sistema educativo neuquino.

La institución fruncionaba en los 16 dispositivos modulares simples dispuestos; de los cuales 10 se destinan a aulas, 2 a comedor, 1 al equipo de gobierno y conducción, 1 a la sala de profesores y 2 a sanitarios.

El CPEM 109 es uno de los seis centros de educación media creados en 2025 por el Consejo Provincial de Educación (CPE) en el ámbito rural; surge como resultado de la transformación del Anexo del CPEM 100 que funcionaba en la comisión de fomento de Chorriaca. Los otros cinco CPEM están ubicados en Santo Tomás, Los Catutos, Huncal, Octavio Pico y Aguada San Roque.

El nuevo edificio tiene una superficie cubierta de 550 metros cuadrados, constituido por cinco aulas teóricas, un aula multipropósito, el área de gobierno -integrada por la dirección, secretaría, preceptoría y sala de docentes-, sanitarios para estudiantes, para personal docente y no docente, cocina con depósito de alimentos, depósito general, circulaciones y accesos. Posee además un Salón de Usos Múltiples de 100 metros cuadrados y, entre otras características, tiene habilitado un sistema de calefacción con radiadores a partir de calderas a gas.

La determinación del Ejecutivo de sostener acciones para garantizar derechos con equidad en el territorio, se ratifica en estos días acercando esta mejora educativa sustancial en la infraestructura a los pobladores de Chorriaca y sus alrededores.

Es parte de una estrategia que fortalece a escuelas secundarias situadas en contexto de ruralidad. Una jerarquización de la educación que llega a neuquinos que se complementa con otras decisiones como la creación de horas y cargos, la mejora en las partidas escolares para refrigerio y materiales, y el inédito programa de Becas Gregorio Álvarez, que este año celebra su tercer año de ejecución.



