El edificio propio del CPEM 109 de Chorriaca a punto de terminarse: alcanzó el 90% de ejecución

El edificio del CPEM número 109 de Chorriaca cuenta con más del 90% de ejecución. Se trata de infraestructura que dará respuesta a una comunidad educativa que este año llega a 39 estudiantes del ámbito rural. La construcción demandó una inversión superior a los $850 millones.



La institución tendrá este año el egreso de su primera cohorte, en coincidencia con el fin del uso de tráilers en esta escuela, como decisión explícita de la actual gestión del Gobierno provincial, que avanza hacia su erradicación completa del sistema educativo neuquino.



La obra está a cargo de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) y se hace bajo la metodología constructiva de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone).



El nuevo edificio cuenta con 550 metros cuadrados de superficie cubierta que se compone de cinco aulas teóricas, un aula multipropósito, el área de gobierno -integrada por la dirección, secretaría, preceptoría y sala de docentes-, sanitarios para estudiantes, para personal docente y no docente, cocina con depósito de alimentos, depósito general, circulaciones y accesos. También tiene un Salón de Usos Múltiples de 100 metros cuadrados y, entre otras características, cuenta con un sistema de calefacción a través de radiadores con calderas a gas.



Esta escuela secundaria tiene una matrícula de 39 estudiantes, que egresará con el título de bachiller con orientación en economía social, transitando en este ciclo su quinto año.



El Centro de Educación Media número 109 fue creado en 2025 por el Consejo Provincial de Educación (CPE), producto de la transformación del anexo del CPEM número 100, que funcionaba en la comisión de fomento de Chorriaca.



Hasta hoy la institución funciona en 16 aulas modulares simples, de las cuales 10 se destinan a aulas, dos a comedor, una al equipo de gobierno y conducción, una a la sala de profesores y dos a sanitarios.



