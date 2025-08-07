Chorriaca tendrá su primera secundaria: ya comenzó la obra del CPEM 109

En la localidad de Chorriaca, en el corazón del Alto Neuquén, comenzó la construcción de la primera escuela secundaria de la zona. Se trata del CPEM 109, una institución creada este año por el Consejo Provincial de Educación, que ya cuenta con una matrícula de 28 estudiantes distribuidos entre primero y cuarto año.

Esta nueva escuela forma parte de un plan provincial que prioriza la territorialidad educativa, buscando que estudiantes de zonas rurales puedan cursar el secundario sin alejarse de sus familias. El CPEM 109 surgió al transformarse el anexo del CPEM 100, que funcionaba en la comisión de fomento local. Junto con él, se crearon otros cinco CPEM en Santo Tomás, Los Catutos, Huncal y Octavio Pico.

La obra es gestionada por el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a cargo de Julieta Corroza, y será ejecutada mediante la Unidad Ejecutora Provincial bajo la metodología constructiva de Corfone. La superficie total será de 555,39 m², e incluirá cinco aulas teóricas, una aula multipropósito, dirección, secretaría, sala de docentes, sanitarios y otros espacios funcionales.

Uno de los espacios más destacados será el Salón de Usos Múltiples (SUM) de 100 m², que permitirá el desarrollo de diversas actividades escolares y comunitarias. Además, se construirán una cocina con depósito, un depósito general y las circulaciones correspondientes, consolidando un edificio escolar moderno, accesible y funcional para la comunidad, explicaron desde Gobierno.