El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 24 de abril condiciones mayormente estables en gran parte de la provincia de Neuquén. Se esperan temperaturas templadas durante el día, cielo con nubosidad variable y presencia de viento en algunas zonas.

Para Neuquén capital, viernes templado con cielo algo nublado

Para la ciudad de Neuquén, el SMN prevé una jornada estable, con cielo ligeramente nublado y temperaturas en ascenso. La mínima se ubicará cerca de los 13°C, mientras que la máxima alcanzaría los 26°C durante la tarde.

En la capital de la provincia de Neuquén, el viento será leve y no se esperan precipitaciones. Estas condiciones configuran un día ideal para realizar actividades al aire libre.

Clima en Zapala: amplitud térmica y viento moderado

Para la zona de Zapala, el viernes se presentará con cielo mayormente despejado o parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán aproximadamente entre los 11°C de mínima y los 27°C de máxima.

Se prevé la presencia de viento moderado del sector oeste, una característica típica de la región, aunque sin probabilidades significativas de lluvias.

Pronóstico para Chos Malal: tiempo estable y sin lluvias

En el norte neuquino, particularmente en Chos Malal, se espera una jornada con buen tiempo, cielo algo nublado y temperaturas agradables.

Las máximas rondarán valores templados y la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, manteniéndose condiciones estables durante todo el día.

Frío, muchas nubes y probabilidad de lluvias débiles: así estará el tiempo en la región cordillerana

El otoño se hará sentir en la cordillera neuquina. En esa región tendrán una jornada fría, con abundante nubosidad, probabilidad de precipitaciones débiles y viento con ráfagas.

En Villa La Angostura, se espera una temperatura mínima cercana a los 5°C y una máxima que rondará entre los 6°C y 8°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del día, con chances de lloviznas aisladas y viento del oeste con ráfagas que podrían intensificarse durante la madrugada y la mañana.

Para San Martín de los Andes, el pronóstico anticipa una mínima de entre 5°C y 6°C, mientras que la máxima llegaría a los 10°C u 11°C. También se prevé abundante nubosidad, con baja probabilidad de lluvias aisladas y condiciones ventosas, especialmente en las primeras horas del día.

Alerta amarilla por viento en la cordillera

Además, rige una alerta amarilla por vientos para sectores cordilleranos de Neuquén. De acuerdo con el SMN, el área podría verse afectada por vientos intensos del sector oeste, con velocidades sostenidas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h en algunos sectores. Ante estas condiciones, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.