La Municipalidad de Neuquén puso en marcha el Plan Otoño 2026, una iniciativa que busca articular distintas áreas de la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano para garantizar el cuidado del arbolado urbano, la limpieza de la ciudad y la prevención de anegamientos por la acumulación de hojas durante los meses más fríos.

Uno de los ejes centrales del plan es la regulación de las podas en la ciudad. Según explicó Noelia Ruiz Cáceres, subsecretaria de Coordinación y Administración, en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, “la intención es, sobre todo, no mutilar el árbol, no dejar restos secos y disponer correctamente los restos de poda”.

Pueden tramitar la poda de tres maneras

Plataforma digital: completando el formulario “Acta Digital” en la sección Muni Express del sitio web www.neuquencapital.gov.ar Los inspectores de Arbolado Urbano evaluarán cada caso en un plazo de 72 horas. Vía telefónica: llamando al 147. Presencial: en las oficinas de Arbolado Urbano, ubicadas en el Parque Central (esquina de San Martín y Pasaje Vecinalistas Neuquinos), de 8 a 14 horas.

Ruiz Cáceres aclaró que si el árbol se encuentra sobre la vereda, el vecino debe solicitar permiso, mientras que si está dentro de su propiedad, la municipalidad no tiene competencia y la poda puede realizarla directamente el propietario.

“Si el árbol está sobre la vereda, el vecino tiene que pedir el permiso para podarlo. Si se encuentra dentro de su casa, no es necesario. La Municipalidad pierde competencia y lo puede hacer el vecino”, explicó.



Prevención de anegamientos y limpieza urbana

Para marcar el inicio de la temporada, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, visitó el barrio Belgrano junto al equipo municipal. La caída de hojas típica de la estación subraya la importancia de organizar las tareas para mantener la ciudad en orden.

Pasqualini señaló que “el Plan Otoño tiene un rol protagónico en la ciudad. Contamos con muchas áreas naturales y, si hoy la recorremos, vemos que la estación ya se hizo presente en la gran cantidad de hojas”. Además, destacó que “si estas hojas no se recolectan, terminan en las alcantarillas y, ante lluvias, pueden generar situaciones que queremos evitar. Aunque la ciudad cuenta con más de 360 kilómetros de desagües pluviales, pueden quedar obstruidos por las hojas”.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana señaló que desde su área y junto a la empresa Cliba se trabaja intensamente para evitar que la acumulación de hojas obstruya el sistema de desagüe.

“Con respecto a la hoja en otoño tenemos que saber que causa un daño importantísimo al sistema pluvial. Si no contamos con un sistema de recolección, toda esa hoja forma un colchón el día de lluvia en el ingreso de las bocas de tormenta y sumidero causando tapones”, mencionó el funcionario.

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