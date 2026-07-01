El Sistema de Estacionamiento Medido de Cipolletti (SEM) informó que a partir de este miércoles 1 de julio entrará en vigencia una actualización de tarifas en la ciudad. La medida alcanza tanto a los valores por hora de estacionamiento como a las multas por incumplimiento y los abonos mensuales para frentistas.

Según se explicó, la primera hora de estacionamiento pasará de $525 a $535, mientras que la segunda hora se incrementará de $655 a $670. A partir de la tercera hora y siguientes, la tarifa subirá de $790 a $805.

En cuanto a las sanciones, el acta por no pago se fijará en $13.910, frente a los $13.650 actuales, y el pago voluntario quedará en $11.128, contra los $10.920 vigentes. El esquema también contempla a los vecinos frentistas: el abono mensual se actualizará de $21.000 a $21.400.

La resolución fue comunicada por el área de SEM Cipolletti, que destacó la necesidad de ajustar los valores en función de la evolución de costos y el sostenimiento del sistema. El anuncio se produce en un contexto de alta demanda de espacios de estacionamiento en el centro de la ciudad y busca garantizar el ordenamiento vehicular.

El estacionamiento medido constituye una herramienta de gestión urbana que permite regular el uso de la vía pública, promover la rotación de vehículos y generar recursos para el mantenimiento de la infraestructura.

La actualización tarifaria se suma a otras medidas implementadas en los últimos meses para mejorar el funcionamiento del sistema, como la digitalización de pagos y la fiscalización electrónica. Desde el municipio se indicó que las tarifas estarán visibles en la aplicación oficial y en los puntos de venta habilitados.

Con esta decisión, Cipolletti se alinea con otras ciudades de la región que también aplicaron incrementos en sus sistemas de estacionamiento medido, en un escenario de inflación sostenida y necesidad de actualización periódica de valores.