El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó este martes de la ceremonia de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, en un acto encabezado por el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

La ceremonia se realizó tras la salida de Manuel Adorni, quien renunció al cargo en medio de una investigación judicial. Santilli, que hasta entonces se desempeñaba como ministro del Interior, juró como jefe de Gabinete en un acto que reunió a 14 gobernadores de distintos signos políticos, además de legisladores y funcionarios nacionales.

Weretilneck destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre Nación y provincias. “Contás con todo nuestro acompañamiento para consolidar políticas que beneficien a los rionegrinos y a todos los argentinos. Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad. Estoy convencido de que el diálogo, el trabajo conjunto y una mirada verdaderamente federal son el camino para construir una Argentina con más desarrollo y oportunidades, expresó el mandatario provincial al saludar al nuevo funcionario.

El gobernador rionegrino viene manteniendo una agenda de diálogo con Santilli en torno a proyectos estratégicos como el Tren del Valle, la transferencia de las Rutas Nacionales 22 y 151 a la órbita provincial y el impulso a iniciativas vinculadas con Vaca Muerta y el desarrollo energético.

La designación de Santilli se produce en un contexto de reordenamiento político dentro de La Libertad Avanza y busca mostrar cohesión institucional con respaldo federal. El nuevo jefe de Gabinete asumirá la coordinación de las políticas nacionales y la relación con las provincias en un momento clave para la gestión.