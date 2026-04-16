El Estado sale a meterse de lleno en las aulas. La Línea 102 de la SENAF comenzará a desplegarse en escuelas de Río Negro con un objetivo claro: abrir un canal directo de escucha para niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones difíciles.

Se trata de un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, que busca instalar en las escuelas espacios de contención, prevención y acompañamiento, en un escenario donde muchas problemáticas quedan ocultas puertas adentro.

El plan ya empezó a tomar forma tras una reunión clave entre autoridades de Educación y referentes de la línea, donde se definieron las primeras acciones. La estrategia arranca en escuelas secundarias, con charlas, talleres y capacitaciones dirigidas tanto a estudiantes como a docentes.

“El objetivo es que los niños, niñas y adolescentes, los docentes y los equipos educativos puedan conocer sobre esta línea generando espacios de escucha, acciones de sensibilización para generar entornos más seguros”, explicó la subsecretaria Aylen Ramírez, quien remarcó que la iniciativa apunta a que los jóvenes sepan que no están solos y que hay un Estado presente.

Desde la coordinación de la Línea 102 también destacaron el alcance de la medida. “Estamos muy contentos de haber firmado el convenio con Educación porque nos va a permitir trabajar en los establecimientos escolares, repensar nuevas estrategias para abordar todas las problemáticas que surgen en estos espacios”, señaló Alejandra Barros.

El foco estará puesto en temas sensibles como el acoso escolar, con actividades, campañas y espacios de diálogo que buscan poner sobre la mesa lo que muchas veces se calla.