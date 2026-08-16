Vialidad Nacional informó cómo se encuentran las rutas neuquinas este domingo 16 de agosto, previo al lunes feriado. Según el último reporte todos los pasos fronterizos están habilitados y se mantiene la alerta meteorológica por nevadas.

El informe de las 8 de este domingo indica que hay zonas transitables con precaución, específicamente por visibilidad reducida por niebla espesa en Ruta Nacional 237, Ruta Nacional 40 - Siete Lagos. Además, hay presencia de neviscas en Ruta Nacional 40 - Empalme RN 231, Siete Lagos, Cardenal Samore.

Por otro lado, el paso internacional Cardenal Samoré está habilitado de 9 a 19 y el de Pino Hachado también habilitado de 9 a 18.

Se recuerda que la portación de cadenas físicas es obligatoria.

Controles en las rutas

Por el fin de semana largo, los viajeros pueden encontrarse mayor presencia de controles en las rutas, ya que se está desplegando el operativo “Neuquén Destino Seguro” durante los principales momentos de salida y regreso de viajeros:

El viernes 14 de agosto, de 16 a 21.

El sábado 15, de 8 a 20.

El lunes 17, durante el horario previsto para el retorno.

Durante los controles se verificará documentación personal y vehicular, elementos de seguridad y realizar controles de alcoholemia, además de intervenir ante situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad vial.

Un domingo con sol en la capital

Por otro lado, Neuquén Capital disfrutará un domingo con frío pero soleado. Con una temperatura mínima estimada en torno a los 3°C, mientras que durante la tarde la temperatura podría alcanzar los 17°C.

El ascenso térmico permitirá una tarde más confortable para las familias que tengan previsto participar de actividades el Día del Niño