El fiscal Juan Narvaez solicitó una pena de 7 años de prisión para Alejandro Comisso, declarado penalmente responsable por 14 hechos de estafa vinculados con la empresa Compac Viviendas. El pedido fue realizado este viernes 27 de noviembre, en la última jornada del juicio de determinación de la pena.

La querella solicitó una pena de 9 años de prisión, mientras que la defensa pidió 3 años de prisión de ejecución condicional. El tribunal comunicará su resolución el próximo martes 1 de diciembre.

Durante el juicio, el fiscal fundamentó el pedido de prisión efectiva en la naturaleza de las maniobras, los medios empleados y la extensión del daño económico y personal provocado a las familias damnificadas.

En las audiencias declararon personas afectadas por las estafas, quienes describieron cómo perdieron los ahorros destinados a construir sus viviendas, debieron afrontar créditos y préstamos o resignaron proyectos familiares. Una de ellas resumió las consecuencias con una frase: “Nos robó el tiempo”.

La responsabilidad penal

El 22 de mayo de este año, Comisso fue declarado penalmente responsable por 14 hechos de estafa genérica en concurso real: 11 en carácter de coautor, junto con su hermano, y tres como autor.

Las maniobras se extendieron entre el 1 de noviembre de 2019 y el 9 de septiembre de 2022 y estuvieron vinculadas con contratos de construcción de viviendas que no se concretaron. Las personas damnificadas entregaron importantes sumas de dinero como anticipos o mediante cuotas, pero las obras no comenzaron o registraron avances mínimos.

En el mismo proceso, su hermano fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por 11 hechos de estafa.