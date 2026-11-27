Dos hombres que tenían pedidos de captura vigentes fueron demorados en distintos procedimientos realizados en Neuquén. Uno fue detectado luego de que vecinos alertaran por las molestias que generaba en la zona céntrica, mientras que el otro quedó al descubierto cuando policías detuvieron una moto que circulaba sin patente.

En ambos casos, los efectivos realizaron la identificación de los hombres y confirmaron que eran buscados por la Justicia. Tras los procedimientos, quedaron a disposición de los organismos judiciales correspondientes.

Un hombre fue detenido tras ser denunciado por vecinos debido a molestias generadas en zona céntrica.

El primer episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre, cuando personal de la División Operativa DEMOSE realizaba un patrullaje preventivo por calle Mitre. La intervención comenzó después de que varias personas alertaran a los policías por la presencia de un hombre que generaba molestias a quienes transitaban por el lugar.

Los efectivos se acercaron, lo identificaron y realizaron la consulta de sus datos. Allí descubrieron que tenía dos pedidos judiciales vigentes. El hombre registraba un pedido de paradero solicitado por el Juzgado de Paz N° 1 de Neuquén y, además, un pedido de captura en una causa por robo requerido por el Juzgado de Garantías. Luego de la demora, fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la Justicia.

Lo frenaron porque circulaba sin patente

El segundo caso ocurrió durante la noche del jueves 26 de noviembre, en la esquina de avenida Mosconi y Chaneton. Personal de la División Motorizada de DEMOSE observó que una moto circulaba sin chapa patente y sin luces traseras, por lo que los efectivos detuvieron la marcha para identificar al conductor.

Un conductor fue demorado cuando circulaba sin patente y descubrieron que tenía captura vigente.

Al consultar sus datos en el sistema policial, confirmaron que el hombre, de 38 años, tenía un pedido de captura vigente por una causa por lesiones gravísimas. Además de la demora del conductor, la moto fue secuestrada debido a que no contaba con la documentación correspondiente.