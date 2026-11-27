La fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos contra un joven por atropellar y provocar la muerte de un peatón de 70 años, y luego escapar sin asistirlo. Como medidas cautelares, pidió cuatro meses de prisión domiciliaria y el mismo plazo para completar la investigación. El juez de garantías Luciano Hermosilla hizo lugar a ambos planteos.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 5 de octubre de 2026, alrededor de las 00:35, en la ciudad de Neuquén. El imputado, identificado como T.S.L., conducía una motocicleta sin estar habilitado por autoridad competente y sin patente colocada, cuando embistió a Nicolás Armando Quirulef, quien cruzaba la calle por el sector habilitado para peatones.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, con múltiples fracturas de cráneo y hemorragias. Fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde permaneció internada hasta que falleció el 7 de octubre.

La fiscal también atribuyó al imputado haberse fugado del lugar luego del atropello, sin identificarse ni brindar asistencia a la víctima. Según la teoría del caso, el joven volvió a subir a la motocicleta y se retiró antes de la llegada del personal policial.

La calificación legal provisoria es homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por haberse dado a la fuga y por circular sin estar habilitado por autoridad competente, en carácter de autor (artículos 45 y 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal, y 39, inciso b, y 41, inciso e, de la Ley Nacional de Tránsito 24.449).

Durante la audiencia, la fiscal Inaudi intervino junto a la asistente letrada Agustina Jarry. El juez Juan Manuel Kees dispuso cuatro meses de prisión domiciliaria y fijó en cuatro meses el plazo de investigación