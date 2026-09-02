El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa protagonizó durante diferentes encuentros con referentes de organismos de financiamiento internacional como el BID y el Banco Mundial. Por la noche, participó del evento organizado por Atlantic Council que identifica a Argentina como una oportunidad histórica y un caso clave de inversión en energía y minería.

Durante la reunión con representantes del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, estuvo acompañado por el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido y coordinó una agenda de actividades para la futura visita de la vicepresidenta de la entidad, Susana Cordeiro Guerra, a la provincia.

El itinerario prevé que los días 17 y 18 de septiembre, junto a la operadora de bandera YPF, se realice un recorrido por Vaca Muerta para continuar explorando alternativas de financiamiento destinadas a obras viales, habitacionales y de transporte que acompañen la expansión de la industria del gas y el petróleo, y a su vez, sirvan de base para la diversificación económica de la provincia.

“Tenemos que dotar a Neuquén de toda la infraestructura que necesita porque ya estamos construyendo el post Vaca Muerta”, indicó el mandatario durante su exposición, en referencia a la reconversión productiva que impulsa el Gobierno con eje en el turismo, la producción y los servicios.

Figueroa también destacó ante los funcionarios del Banco Mundial el conjunto de obras de pavimento que se ejecutan a través del Plan Vial, que transforman la conectividad y alientan al turismo y a la producción. “En cuatro años, estamos haciendo la misma cantidad de rutas que se hicieron en toda la historia de Neuquén, focalizándonos particularmente en desarrollar la infraestructura en turismo. Porque es la última gran oportunidad que tiene Neuquén y la Argentina para salir adelante”, afirmó.

En línea con lo expuesto, durante la visita de Cordeiro Guerra, la provincia también presentará proyectos orientados a incentivar el turismo regional y explorar la posibilidad de atraer capitales que alienten las inversiones en obras de infraestructura, conectividad y servicios que potencien los destinos regionales, así como el desarrollo de otros sectores productivos y comerciales.

Agua y turismo

Posteriormente, se reunió con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En primera instancia, el encuentro fue con Sergio Lew, director General de Industrias de BID Invest. Luego fue el turno de Tomas Serebrisky, gerente de Infraestructura y finalmente el de Viviana Hart de BID Argentina con quienes abordó la continuidad del programa destinado a la construcción de obras que faciliten el acceso a servicios esenciales y la integración territorial. En este sentido, se puso de relieve el alcance de las obras en materia de infraestructura turística y de gestión del agua que desarrolla la provincia con el respaldo crediticio del organismo.

En diciembre del año pasado, Neuquén fue elegida por el BID para realizar la primera operación individual por los desafíos que enfrenta su rápido crecimiento poblacional, que impacta en la profundización de brechas de acceso a servicios básicos entre sus ciudades y en el incremento de la informalidad urbana. En consecuencia, accedió a un crédito destinado al desarrollo urbano sostenible por 150 millones de dólares. El acuerdo contempla además de la ejecución de obras, la formalización de barrios populares como el fortalecimiento de instituciones y gobiernos locales mediante la formación de personal especializado en planificación urbana, entre otras medidas.





