Rolando Figueroa en Estados Unidos: "Para Neuquén, la seguridad jurídica es política de Estado"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, defendió la seguridad jurídica como una política de Estado durante su agenda en Estados Unidos y la vinculó directamente con la capacidad de la provincia para atraer inversiones y sostener el desarrollo de Vaca Muerta.

Figueroa mantuvo un encuentro con Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto al embajador argentino en ese país, Alejandro Oxenford. Según explicó el mandatario, la reunión estuvo centrada en el desarrollo de Vaca Muerta y en la experiencia estadounidense para sostener el crecimiento energético durante períodos prolongados.

El gobernador sostuvo que el desafío de Neuquén no consiste solamente en incrementar la producción de petróleo y gas, sino en generar las condiciones para que esa transformación pueda sostenerse en el tiempo. En ese esquema, ubicó a la planificación, la previsibilidad y la seguridad jurídica como factores centrales.

Figueroa puso la seguridad jurídica en el centro de la estrategia

A través de sus redes sociales, Figueroa afirmó que para Neuquén la seguridad jurídica constituye una política de Estado que trasciende las distintas gestiones de gobierno.

El planteo apunta a transmitir previsibilidad a las empresas que evalúan proyectos de largo plazo en la provincia, especialmente en sectores vinculados con los hidrocarburos, la infraestructura y las nuevas etapas de industrialización y exportación.

La definición también se vincula con un mensaje que Figueroa viene sosteniendo durante sus distintas presentaciones ante inversores: Neuquén busca diferenciarse por la continuidad de sus reglas y por la planificación asociada al crecimiento de Vaca Muerta.

En mayo, durante una exposición en Estados Unidos, el gobernador ya había destacado la seguridad jurídica de la provincia como uno de los argumentos para atraer capitales y acelerar proyectos energéticos.

El desarrollo de Vaca Muerta requiere previsibilidad

La discusión adquiere relevancia porque los proyectos vinculados con Vaca Muerta demandan inversiones de gran escala y horizontes de varios años.

Para las compañías, la previsibilidad regulatoria es un elemento relevante al momento de definir inversiones, infraestructura y ampliación de capacidad productiva. Para Neuquén, en tanto, el desafío consiste en que ese crecimiento energético tenga impacto sobre el resto de la economía provincial.

El propio Figueroa resumió esa idea al señalar que la sustentabilidad social de la transformación requiere planificación y previsibilidad.

El planteo coincide con una discusión que ya se instaló en la provincia: cómo hacer que las inversiones asociadas a Vaca Muerta se traduzcan en infraestructura, empleo, proveedores, servicios y mejores condiciones de vida.

Un análisis publicado recientemente por Mejor Informado abordó precisamente ese desafío a partir de los primeros dos años del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): el debate ya no pasa solamente por conseguir capitales, sino por determinar cuánto de ese crecimiento se transforma en desarrollo territorial.

Figueroa: Vaca Muerta es necesaria, pero no suficiente

En otro mensaje publicado tras las reuniones en Estados Unidos, el gobernador introdujo una segunda definición que amplía el alcance de su estrategia.

Figueroa agradeció a Oxenford y al equipo de la Embajada Argentina en Estados Unidos por la posibilidad de mostrar internacionalmente el trabajo realizado por los neuquinos y sostuvo que Vaca Muerta es una condición necesaria, pero no suficiente.

La frase marca un punto importante de la estrategia provincial: el objetivo no sería limitar el crecimiento de Neuquén a la extracción de hidrocarburos, sino aprovechar esa actividad como plataforma para ampliar otras áreas de la economía.

Eso incluye infraestructura, logística, servicios, capacitación, empleo y la generación de proveedores vinculados con la actividad energética.

La provincia viene impulsando esa agenda en paralelo con la expansión de Vaca Muerta. En agosto, por ejemplo, diez empresas presentaron ofertas para explorar ocho áreas hidrocarburíferas dentro de la primera ronda del Plan Exploratorio Neuquén, una convocatoria destinada a incorporar nuevas inversiones y ampliar el desarrollo de recursos.

La infraestructura aparece como uno de los grandes desafíos

El crecimiento de la producción también aumenta las necesidades de infraestructura.

Uno de los ejemplos más recientes es el acuerdo anunciado por Figueroa para que las principales operadoras de Vaca Muerta prefinancien la construcción y mejora de 1.000 kilómetros de rutas en Neuquén. El objetivo es acompañar con obras viales la expansión de la actividad hidrocarburífera.

El punto resulta clave porque el desarrollo energético no ocurre de manera aislada. La expansión de la actividad incrementa el movimiento de trabajadores, camiones, equipos y servicios, y genera nuevas demandas sobre rutas, ciudades y redes de infraestructura.

Por eso, el concepto de "sustentabilidad social" utilizado por Figueroa adquiere una dimensión concreta: el crecimiento de Vaca Muerta necesita ser acompañado por capacidad estatal y privada para absorber sus efectos.

La experiencia de Estados Unidos como referencia

Durante la reunión con Juan Pablo Segura, Figueroa planteó el interés de Neuquén por conocer la experiencia estadounidense para sostener el crecimiento a lo largo de los años.

Estados Unidos ocupa un lugar central en la industria de los hidrocarburos no convencionales y su experiencia con el desarrollo del shale es una referencia para las provincias y empresas que buscan ampliar la producción de recursos no convencionales.

La agenda del gobernador en Washington forma parte de una estrategia más amplia de vinculación con inversores, organismos internacionales y referentes de la industria energética estadounidense. Su viaje había sido presentado como una oportunidad para mostrar las posibilidades de Neuquén y buscar nuevas inversiones para Vaca Muerta.

Qué busca transmitir Neuquén a los inversores

El mensaje que Figueroa llevó a Estados Unidos puede resumirse en tres conceptos: recursos, previsibilidad y planificación.

Vaca Muerta aporta el recurso energético y la posibilidad de ampliar la producción de petróleo y gas. La seguridad jurídica apunta a ofrecer un marco estable para las inversiones. Y la planificación busca que el crecimiento productivo pueda ser acompañado por infraestructura y desarrollo social.

La estrategia no es nueva. En 2024, Figueroa ya había vinculado explícitamente la seguridad jurídica de Vaca Muerta con una política de Estado destinada a trascender los cambios de gobierno.

Ese antecedente permite observar que el concepto forma parte de una línea discursiva sostenida por la actual administración provincial y no solamente de la agenda de esta visita a Estados Unidos.

El desafío es convertir inversión en desarrollo

El próximo capítulo de esta estrategia estará determinado por la capacidad de Neuquén para transformar el crecimiento energético en una expansión más amplia de su economía.

La provincia busca incrementar la producción de Vaca Muerta, atraer nuevos proyectos y avanzar hacia una mayor capacidad exportadora. Pero, al mismo tiempo, debe responder a las demandas que ese crecimiento genera sobre rutas, viviendas, salud, educación, servicios y empleo.

En ese sentido, la discusión sobre seguridad jurídica excede a las empresas petroleras: también está vinculada con la posibilidad de sostener durante años una política de desarrollo que requiere inversiones permanentes.

Figueroa ya había planteado que las grandes inversiones deben traducirse en infraestructura, empleo, proveedores y servicios para las comunidades, una discusión que aparece cada vez con mayor fuerza a medida que aumenta la actividad.