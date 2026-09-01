El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, será protagonista central esta semana de una serie de encuentros en Estados Unidos, con una agenda que tendrá como ejes las inversiones, la infraestructura y las oportunidades energéticas que ofrece Neuquén.

El gobernador llegará a Washington y Houston con el respaldo de una provincia que exhibe los mejores indicadores económicos del país y que, al mismo tiempo, construye las condiciones para dar un nuevo salto productivo.

Los ojos del mundo empresarial ya no están puestos únicamente en Neuquén por el potencial de Vaca Muerta. También miran con atención la estrategia y la planificación con la que el Ejecutivo logró acelerar el desarrollo de la actividad y transformar esa expansión en beneficios para el conjunto de la sociedad neuquina. La apuesta de fondo es consolidar una provincia capaz de producir más y avanzar hacia la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) a gran escala.

Agenda en la capital de los Estados Unidos

En Washington, Figueroa se reunirá con el embajador argentino en EEUU, Alejandro Oxenford, y participará -en la embajada- de un desayuno con inversores, ante quienes expondrá las oportunidades energéticas de Neuquén. Entre los participantes está prevista la presencia de Harold Hamm, fundador y presidente de Continental Resources y uno de los pioneros de la explotación de hidrocarburos no convencionales.

También mantendrá un encuentro con Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, un funcionario cercano al secretario de Estado y jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

La agenda incluye además reuniones con autoridades del Banco Mundial.

El objetivo será lograr nuevas inversiones para acelerar todavía más el desarrollo de Vaca Muerta y con ello el desarrollo provincial, que se traduce en infraestructura, viviendas, extensión de servicios y otras obras como las que se encuentran en marcha. Los recursos que genera Vaca Muerta se invierten en beneficios para los neuquinos y en la construcción de la Neuquén del futuro.

Rutas estratégicas para el desarrollo hidrocarburífero

Está previsto también para la próxima semana que Figueroa firme un acuerdo de financiamiento para obras viales prefinanciadas con las principales operadoras de Vaca Muerta. El esquema involucra a YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy, y contempla que antes de fin de año comiencen a construirse unos 1.000 kilómetros de nuevas rutas.

Entre las primeras obras figuran la pavimentación de la Ruta 8 entre las rutas 6 y el Camino de Tortuga, además de trabajos sobre las rutas 6, 51 y 7.

No se trata solamente de acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, sino de consolidar la manera de planificar la infraestructura: vincular directamente la expansión hidrocarburífera con las necesidades del territorio. Con esa lógica, Figueroa llega a Estados Unidos para mostrar que Neuquén no sólo tiene recursos para ofrecer al mundo, sino también un plan propio para convertirlos en desarrollo, empleo, infraestructura y futuro.