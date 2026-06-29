Este lunes 29 de junio comienza una nueva edición de Termas Nieve, uno de los principales atractivos turísticos del invierno neuquino. El presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén, Matías Ramos, confirmó la noticia y destacó el esfuerzo logístico y humano que implica mantener operativo el complejo termal de Copahue durante la temporada invernal.

Ramos explicó que el funcionamiento del complejo demanda una importante organización, ya que el personal trabaja por turnos semanales y permanece en Copahue, una localidad que tiene gran presencia de nieve en invierno. "Es un gran esfuerzo que hacemos con todo el equipo de Termas. Copahue es un pueblo que queda tapado de nieve y allí esperamos a los turistas que llegan para disfrutar de esta experiencia única", afirmó.

Qué ofrece el complejo termal en invierno: descanso, gastronomía y aventuras

Uno de los principales atractivos del producto es el acceso al complejo termal a través de vehículos especialmente preparados para transitar sobre la nieve. El funcionario destacó que Caviahue cuenta con uno de los parques automotores de nieve más importantes de Latinoamérica, integrado por motos de nieve y vehículos oruga.

"Antes era una experiencia más vinculada a la aventura. Hoy contamos con pisa nieves calefaccionados, lo que permite que adultos mayores y niños también puedan disfrutar de la propuesta. Es un producto pensado para toda la familia", explicó.

La experiencia combina el paisaje invernal de la cordillera con las propiedades terapéuticas de las aguas termales. "Poder ingresar a las termas y sumergirse en estas aguas naturales, con temperaturas agradables y propiedades de sanación, rodeados de un paisaje completamente nevado, es un escenario maravilloso", destacó Ramos.

Además el Ente trabaja de manera coordinada con distintos organismos provinciales, entre ellos el área de Salud, que tendrá presencia permanente en la villa, y con el sector privado para ofrecer una amplia variedad de actividades complementarias.

La oferta incluirá circuitos gastronómicos con productos típicos de la región, como el tradicional chivito neuquino, además de excursiones con raquetas, esquí de fondo y diversas propuestas recreativas para quienes visiten el destino.