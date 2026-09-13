Boom industrial en Neuquén: las manufacturas crecieron 18% y generaron 2.000 empleos

La industria manufacturera neuquina registró un crecimiento del 18% en el empleo registrado entre 2023 y el cuarto trimestre de 2025, con la incorporación de 2.000 nuevos puestos de trabajo. El dato, que coincide con la gestión del gobernador Rolando Figueroa, surge de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo de la Nación.

De acuerdo con esta información, la industria manufacturera representa el 8,5% del empleo privado registrado de la provincia. Al cuarto trimestre de 2025, Neuquén contabilizaba 153.688 puestos de trabajo privados registrados.

“El sector manufacturero neuquino reúne un entramado diverso de actividades que incluye la elaboración de alimentos, textiles, producción de papel, fabricación de muebles, reciclaje, productos químicos y maquinaria, entre otras”, señaló el subsecretario de Industria, Juan Manuel Morales. “Se trata de una estructura integrada tanto por empresas con trayectoria como por nuevos emprendimientos que se desarrollan en distintas localidades de la provincia”, agregó.

En este contexto, desde la Subsecretaría de Industria y Modernización se trabaja en la planificación y fortalecimiento de los parques industriales del interior, con el objetivo de consolidar una política industrial sostenida en el tiempo, que genere oportunidades, fortalezca las economías locales y acompañe el desarrollo de las distintas regiones de Neuquén.

Industrializar en origen

La política industrial provincial tiene como uno de sus principales ejes el aprovechamiento de la ventaja competitiva que distingue a Neuquén: sus recursos energéticos.

En este sentido, la industrialización del gas en origen y la posibilidad de agregar valor en el territorio donde se produce constituyen una oportunidad estratégica para diversificar la matriz productiva, generar empleo y consolidar nuevas cadenas de valor.

El crecimiento de la industria manufacturera y la planificación de infraestructura industrial forman parte de una misma estrategia: avanzar hacia una provincia que no solo produzca energía y recursos, sino que también pueda transformarlos, generar valor y empleo en su propio territorio.





