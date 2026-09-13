El Hospital de Villa La Angostura tendrá su propio tomógrafo

El Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura va a ampliar su edificio para poder instalar un nuevo tomógrafo, el equipo que se usa para hacer estudios de diagnóstico por imágenes. Así lo confirmó el Gobierno de la provincia de Neuquén, que incorporó esta obra dentro de un plan más amplio destinado a mejorar la infraestructura de los hospitales públicos de toda la región.

La obra en el hospital angosturense no es un proyecto aislado: forma parte del Programa de Adecuación Edilicia, una iniciativa del Ministerio de Salud provincial que busca ordenar y priorizar todas las reformas que necesitan los hospitales, centros de salud y postas sanitarias de Neuquén. En total, el programa reúne 75 obras distintas, con una inversión estimada en 9.437 millones de pesos.

Para organizar la cantidad de trabajos, la provincia los dividió en tres etapas según su urgencia. La primera etapa agrupa 37 intervenciones más inmediatas, como arreglos de gas, incendios o climatización, con un presupuesto de 2.680 millones de pesos. La segunda suma 11 obras de prioridad intermedia, por 1.276 millones de pesos, entre ellas mejoras en el Hospital Heller y en el Hospital Plottier.

La ampliación del hospital de Villa La Angostura quedó ubicada en la tercera etapa, la que reúne los proyectos pensados para ampliar la capacidad de atención a mediano plazo. Esta última tanda incluye 27 obras en total, con una inversión conjunta de 5.480 millones de pesos.

Por qué hace falta ampliar el edificio

Para poder sumar un tomógrafo, no alcanza con comprar el aparato: el edificio necesita espacios especialmente acondicionados para instalarlo y hacerlo funcionar de forma segura. Por eso, antes de pensar en el nuevo equipo, la provincia planificó primero la obra edilicia que va a permitir recibirlo.

El hospital Arraiz es el principal centro de salud público de la zona y atiende no solo a los vecinos de Villa La Angostura, sino también a personas de localidades y parajes cercanos. Con el crecimiento que viene teniendo la ciudad en los últimos años, la demanda de atención también aumentó, y contar con un tomógrafo propio evitaría que los pacientes tengan que trasladarse a otras ciudades para hacerse este tipo de estudios.

Otras obras que se suman en la región

Villa La Angostura no es la única localidad de la zona que va a recibir mejoras dentro de esta tercera etapa del programa. También están previstas obras de contención de suelo para el nuevo Centro de Salud Tiro Federal de Chos Malal, una ampliación en el Centro de Salud de Caviahue y distintos trabajos en postas sanitarias rurales de la región.