El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Argentina con Chile a través de Mendoza, volverá a habilitarse este lunes 31 de agosto, aunque inicialmente la apertura será exclusiva para el transporte de cargas.

La decisión fue tomada de manera conjunta por las autoridades de Argentina y Chile, luego de analizar los informes sobre el estado de las rutas y las condiciones de transitabilidad en la alta montaña.

Los camiones podrán circular en ambos sentidos entre las 9 y las 21, hora argentina, y de 8 a 20 según el horario de Chile. Sin embargo, la habilitación estará sujeta a que no se presenten nuevos inconvenientes climáticos y a que las condiciones de la ruta permitan garantizar una circulación segura.

El turismo no podrá pasar

La reapertura no contempla por el momento a los autos particulares, colectivos ni otros vehículos destinados al turismo. Para este tipo de tránsito todavía no se estableció una fecha de habilitación.

Las autoridades indicaron que las condiciones para permitir nuevamente el paso turístico serán comunicadas cuando existan garantías de transitabilidad segura, de acuerdo con la evolución del clima y los pronósticos para la alta montaña.

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar hacia Chile deberán mantenerse atentos a los canales oficiales antes de emprender el recorrido.

Un mes complicado por la nieve

El corredor internacional atravesó durante agosto una situación excepcional debido a las condiciones meteorológicas. El paso permaneció cerrado durante más de 30 días consecutivos y tuvo distintas reaperturas parciales que debieron interrumpirse nuevamente ante el regreso de las nevadas.

Durante una de las últimas ventanas de habilitación, entre el 18 y el 21 de agosto, se logró avanzar con el descongestionamiento del tránsito acumulado y fueron trasladados más de 7.400 camiones y alrededor de 700 vehículos particulares.

El corredor volvió a cerrarse el lunes 24 de agosto debido al ingreso de un nuevo frente frío que provocó condiciones desfavorables en la cordillera.

Ahora, con una mejora en la situación meteorológica, las autoridades de ambos países resolvieron avanzar con una reapertura gradual, comenzando nuevamente por el transporte de cargas.