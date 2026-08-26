El Paso Internacional Pino Hachado permanece cerrado este miércoles debido a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, una situación que obligó a interrumpir el tránsito hacia Chile. En Las Lajas, alrededor de 100 camiones permanecen a la espera de la reapertura para continuar su recorrido hacia el vecino país. El dato fue confirmado por Daniel Vergara, director de Defensa Civil de Las Lajas, durante una entrevista con el programa Entretiempo.

Vergara señaló que, si las condiciones meteorológicas continúan mejorando, existe expectativa de que el paso pueda ser habilitado durante este jueves. Sin embargo, aclaró que la decisión se tomará a partir del reporte que reciben a primera hora de la mañana y del estado concreto de la calzada.

“Yo creo que mañana, no sé si va a abrir con normalidad, pero seguramente mañana”, explicó Vergara al referirse a la posibilidad de una reapertura.

La mejora del tiempo genera expectativa entre los transportistas

El cierre se produjo luego de un escenario de nieve, hielo y dificultades sobre la calzada, condiciones que hacen riesgoso el tránsito de vehículos pesados en la zona cordillerana.

De acuerdo con el responsable de Defensa Civil, durante la jornada se observó una mejora relativa de las condiciones meteorológicas en Las Lajas. Hubo lluvias, algo de viento y nubosidad, pero el panorama comenzó a mostrar una tendencia favorable.

La situación, sin embargo, todavía puede cambiar rápidamente. En sectores de cordillera y precordillera se mantiene el escenario invernal, con posibilidad de lluvias menores, neviscas y viento durante los próximos días.

Por eso, la eventual apertura de Pino Hachado quedará sujeta al estado de la ruta y a la evaluación de los organismos responsables.

Un centenar de camiones aguarda en Las Lajas

El cierre afecta principalmente al transporte internacional de cargas, ya que Pino Hachado es el paso utilizado por los camiones que realizan buena parte del intercambio terrestre entre Argentina y Chile por esta zona.

“Son aproximadamente cien camiones que quedan, casi siempre cuando sucede esto, como es normal, se quedan acá esperando que habilite y puedan cruzar al vecino país”, explicó Vergara.

La cantidad representa un escenario mucho más acotado que el registrado durante los episodios más complejos del invierno, cuando la acumulación de vehículos de carga llegó a extenderse por distintos puntos de la provincia.

El operativo implementado en las últimas semanas permitió ordenar la espera y evitar que la concentración de camiones vuelva a generar un impacto mayor sobre las rutas neuquinas.

Icalma, Samoré y Mamuil Malal continúan como alternativas

Durante la entrevista también se repasó la situación de los restantes pasos internacionales de la provincia.

Vergara indicó que Icalma, Cardenal Samoré y Mamuil Malal se encontraban habilitados, aunque con una diferencia importante respecto de Pino Hachado: estos cruces tienen una participación mucho menor en el tránsito internacional de camiones.

En ese sentido, Pino Hachado es el principal paso neuquino para el transporte de cargas hacia Chile, por lo que cualquier cierre climático repercute especialmente sobre los transportistas que utilizan ese corredor.

La situación también debe analizarse dentro de un contexto más amplio: durante este invierno, el cierre prolongado del paso Cristo Redentor, en Mendoza, derivó una mayor cantidad de camiones hacia los cruces fronterizos de Neuquén.

El antecedente del Cristo Redentor encendió una alerta

Vergara recordó que los operativos desplegados este año tienen como antecedente episodios anteriores de grandes acumulaciones de camiones.

Según explicó, en una oportunidad en la que estuvo cerrado el paso Cristo Redentor, la provincia llegó a recibir cerca de 1.000 camiones afectados por las restricciones. En el episodio más reciente, la cifra llegó a unos 1.600 vehículos de carga distribuidos en distintos puntos del territorio neuquino.

La magnitud del fenómeno obligó a implementar operativos que alcanzaron sectores como Centenario, Neuquén capital, Arroyito y Cutral Co, además de Zapala y Las Lajas.

La reapertura del Cristo Redentor el 18 de agosto permitió reducir parte de la presión sobre los pasos neuquinos, aunque el movimiento de cargas continúa siendo elevado.

El transporte de cargas creció y obliga a planificar nuevos operativos

Uno de los datos más relevantes que dejó la entrevista es la advertencia sobre el crecimiento sostenido del tránsito pesado por los pasos internacionales neuquinos.

Vergara señaló que quienes trabajan todos los años con estas situaciones observan un incremento del transporte de carga, mercadería y vehículos pesados que utilizan Pino Hachado.

La experiencia acumulada durante los últimos temporales muestra que el cierre de un paso internacional ya no implica solamente una fila de vehículos en la frontera. Cuando las restricciones se prolongan, el impacto puede extenderse durante kilómetros y alcanzar a varias localidades.

Durante agosto, por ejemplo, más de 1.200 camiones llegaron a permanecer detenidos en distintos puntos de Neuquén como consecuencia de las restricciones provocadas por el temporal.

Por ese motivo, el funcionario consideró necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y contención para futuras contingencias.

Las Lajas se convirtió en un punto clave para contener a los camioneros

El escenario de este invierno también puso en evidencia la importancia de Las Lajas como punto de concentración y organización del tránsito pesado.

En junio, la provincia había preparado un operativo con capacidad para contener hasta 250 camiones ante cierres temporarios o prolongados de Pino Hachado. El esquema involucró a organismos provinciales y nacionales, la Municipalidad de Las Lajas, Policía del Neuquén, EPEN y Vialidad Nacional.

La infraestructura y la experiencia adquirida permitieron organizar la salida de los vehículos de manera escalonada cada vez que las condiciones permitieron avanzar.

En episodios anteriores de agosto, la localidad llegó a concentrar más de 300 camiones esperando continuar hacia Chile.

¿Qué puede pasar con Pino Hachado este jueves?

La expectativa está puesta en el informe que los organismos responsables reciben durante las primeras horas de este jueves.

La eventual habilitación dependerá principalmente de la presencia de hielo y nieve, la adherencia de la calzada, la visibilidad, el viento y las condiciones generales de seguridad.

Aunque la mejora del tiempo genera optimismo, desde Defensa Civil remarcan que el escenario puede volver a complicarse rápidamente debido a las características del invierno cordillerano.

Además, las nevadas no necesariamente terminan con agosto. Vergara recordó que en otros años se registraron episodios de nieve incluso durante septiembre y noviembre, por lo que los cierres climáticos todavía forman parte de los escenarios posibles para los próximos meses.

Un invierno que dejó una fuerte presión sobre las rutas

El cierre actual de Pino Hachado es mucho más acotado que los episodios que provocaron grandes acumulaciones de camiones durante julio y agosto.

En julio, por ejemplo, una nueva nevada obligó a cerrar Pino Hachado y dejó 100 camiones esperando en Las Lajas.

Semanas después, la situación llegó a ser todavía más compleja: hubo jornadas en las que cientos de vehículos debieron permanecer detenidos durante varios días y se organizaron traslados desde Centenario, Cutral Co y Zapala hacia Las Lajas.

Ese antecedente explica por qué un nuevo cierre, aunque inicialmente afecte a un centenar de vehículos, es seguido de cerca por Defensa Civil y los organismos encargados del tránsito.

La entrevista completa: