El cambio comienza este sábado

A partir de este sábado se reducirá parcialmente la calzada en la intersección de avenida Olascoaga y Gran Avenida, en sentido norte-sur, debido a trabajos que se realizarán en el sector.

La medida afectará la circulación vehicular sobre avenida Olascoaga mientras permanezcan las tareas.

Desde la Municipalidad de Neuquén se solicitó a quienes circulen por la zona reducir la velocidad, transitar con precaución y respetar la señalización instalada en el lugar.

Recomiendan anticipar posibles demoras

La reducción de calzada se mantendrá durante los próximos días, aunque por el momento no hay una fecha definida para la finalización de los trabajos.

Por este motivo, se recomienda prever posibles demoras al circular por el sector y prestar especial atención a las indicaciones dispuestas para ordenar el tránsito.

La restricción permanecerá vigente mientras se desarrollen las tareas previstas en la intersección.

Una obra que avanza por etapas

La reducción de calzada se produce mientras continúa la transformación de la avenida Mosconi, una obra que avanza sobre distintos frentes de manera simultánea.

El secretario de Infraestructura Urbana, Alejandro Nicola, explicó que continúan los trabajos sobre la nueva avenida Mosconi y sus distintos frentes de obra, con nuevas veredas, el pluvial longitudinal y la resolución de interferencias con servicios existentes.

La intervención no se limita al pavimento. El proyecto contempla cordones, veredas, iluminación y el traslado de instalaciones eléctricas al subsuelo, mientras en algunos sectores todavía resta completar parte de los carriles previstos.

El avance también se da con habilitaciones progresivas. Ya fueron habilitados los primeros 200 metros entre Gatica y Chaneton, mientras las tareas continúan en los sectores restantes.

Nicola estimó que hacia fin de año se podrá observar un avance significativo de la obra, aunque aclaró que la circulación vehicular continuará habilitándose antes y de manera progresiva a medida que las tareas lo permitan.

La obra se extenderá hasta el aeropuerto

La Municipalidad de Neuquén prevé licitar antes de fin de año el tramo de la Gran Avenida que irá desde calle Gatica hasta el aeropuerto Presidente Perón, una extensión de unos seis kilómetros que se sumará a la obra que actualmente avanza sobre la avenida Mosconi. Leé todos los detalles de la nueva etapa de la Gran Avenida

El nuevo tramo está previsto para comenzar durante 2027 y apunta a extender hacia el oeste uno de los principales corredores viales de la ciudad, en dirección a Plottier.

La primera etapa, que actualmente se ejecuta sobre la antigua traza de la Ruta 22, tiene como objetivo llegar a su finalización hacia diciembre. El proyecto contempla cuatro carriles por mano, nuevos cruces, semáforos, iluminación, espacios verdes y una intervención pluvial de gran escala.