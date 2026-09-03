La obra de transformación de la Gran Avenida avanza con múltiples frentes de trabajo simultáneos y durante las próximas semanas se habilitarán nuevos tramos para la circulación vehicular.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el secretario de Infraestructura Urbana de la Municipalidad, Alejandro Nicola dio detalles acerca del avance en los distintos frentes de la obra y cuáles son los plazos que maneja.

En primer lugar expresó: “Tenemos muchos frentes de trabajo en toda la obra, si arranco de calle Gatica y llego al puente carretero hay muchas tareas. En el viaducto se terminaron la totalidad de las columnas, son nueve filas de tres columnas cada una, eso es lo que generará apoyos de las vigas que van a conformar el puente en lo que es la parte superior”.

En ese sentido continuó: “Lo que se ve ahora son las tres columnas que van arriba, un apoyo que es una base de hormigón, y esa base se apoya en seis pilotes, los cuales van enterrados y tienen 16 metros de longitud y un metro de ancho” y agregó que “cada tres columnas que se ven alineadas abajo cuentan con seis pilotes”.

“Es una obra que tuvo toda una secuencia, para acelerar los tiempos primero se agregaron dos piloteras, después los apoyos y columnas, pero en pocos días se empezará a ver cómo se arma el puente, son más de 50 vigas que están fabricadas y tienen 20 metros de largo”, manifestó el funcionario en AM550.

Comentó que “arriba de las vigas se hace todo un encofrado que es con hormigón, después la losa y después la carpeta asfáltica que da la forma final”.

Estimó que la idea es que la estructura del viaducto esté terminada para diciembre de este año si no hay contratiempos, aunque aclaró que “hay que hacer pruebas de carga antes de habilitar el tránsito”.

“Eso es un protocolo que lleva varios días, a partir de ahí si se puede habilitar se hará”, detalló Alejandro Nicola.

Además, el funcionario municipal expresó que “estamos ahora por hacer la instalación eléctrica en los terraplenes de arremetida, la iluminación por ejemplo, y después ponemos asfalto en distintos tramos”.

Sobre esa línea explicó: “Se está colocando en algunos sectores la primera base negra, después en otros tramos se pone un líquido previo a la carpeta”.

En relación a este tema, dijo que con dos bases negras estará habilitada la circulación y que luego se trabajará para poner una tercera de cinco centímetros con asfalto modificado.

“Estamos con los cañeros que van sobre la vereda para las líneas de media tensión, apuntamos a diciembre tener toda la traza circulando arriba”, concluyó Nicola.

La entrevista completa

Nuevas veredas y más infraestructura

A los trabajos que ya se venían ejecutando se sumaron nuevos frentes destinados a la construcción de las veredas.

También continúa la ejecución del pluvial longitudinal y la resolución de las distintas interferencias con servicios existentes.

Nicola explicó que la transformación de la avenida contempla no solamente la pavimentación, sino también la construcción de cordones, nuevas veredas, iluminación y el traslado de instalaciones eléctricas al subsuelo.

En algunos sectores, explicó, todavía no existe el espacio suficiente para completar los cinco carriles previstos, por lo que actualmente hay sectores con tres carriles y medio construidos y resta completar el resto de la calzada.

La iluminación también será modificada: actualmente algunos sectores cuentan solamente con iluminación central y deberán incorporarse las nuevas columnas laterales, junto con sus respectivas bases y tendidos subterráneos.

Nicola estimó que hacia fin de año se podrá observar un avance muy significativo de la obra, aunque aclaró que la circulación vehicular se irá habilitando mucho antes y de manera progresiva.

De esta manera, la intervención de la Gran Avenida avanza con distintos frentes simultáneos y con una secuencia de trabajos que permitirá habilitar progresivamente nuevos sectores, mientras continúan las obras de pavimentación, drenaje, servicios, veredas e iluminación que completarán la transformación de la traza.



