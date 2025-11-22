Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores abrieron este viernes en el Parque Jaime de Nevares y continuarán este sábado de 18 a 23 con nuevas propuestas para toda la comunidad. La primera jornada convocó a 70 mil visitantes que recorrieron emprendimientos locales, disfrutaron de espectáculos y compartieron actividades recreativas en uno de los espacios más concurridos de la ciudad.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó: “Cada vez crecemos más: ya ahora ocupamos todo el parque y la gente lo está llenando desde temprano”.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, señaló que se ve "mucho movimiento, mucha venta, así que viene muy bien esta edición de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores”.

Quienes visiten el evento encontrarán más de 150 propuestas de diseño, decoración, cosmética natural, indumentaria, marroquinería, bienestar, flores y plantas.

Pasqualini resaltó que en esta edición se incorporaron propuestas aptas para personas celíacas. Explicó que “en esta oportunidad trajimos a los emprendedores que están pasando por sala de elaboración sin TACC porque era una de las demandas que teníamos. Hoy quienes tienen celiaquía tienen la oportunidad de acceder a productos sin TACC”.

Además se montó un corredor gastronómico con más de 20 foodtrucks que ofrecen hamburguesas, lomos, shawarma, pizzas, panchos, jugos naturales, cervezas artesanales y bebidas de destilerías locales. El paseo también cuenta con un escenario 360°, juegos inflables y para saltar, actividades deportivas, sectores de descanso y dispositivos municipales.