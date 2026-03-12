Este próximo viernes 13 y sábado 14 de marzo, de 18 a 23, Neuquén será escenario de un nuevo Confluencia de Sabores, en el Parque Jaime de Nevares con una de las ferias más convocantes de la agenda local. Se hará solo viernes y sábado ya que para el domingo el pronóstico indica chaparrones y viento.

Acompaña la edición la Municipalidad de Neuquén, con Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, que en esta oportunidad tendrá una propuesta especial por el Mes de la Mujer y reunirá a más de 180 emprendedores y emprendedoras de la ciudad, patio gastronómico, música en vivo y espectáculos para toda la familia.

La actividad se desarrollará este viernes y sábado de marzo con entrada libre y gratuita. La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, destacó que se trata de la primera edición del año que se realiza en el Parque.

Adelantaron que esta edición especial por el Mes de la Mujer incluirá además un espacio de la subsecretaría de Bienestar Ciudadano destinado a la promoción y prevención de la salud integral de las mujeres. Allí se brindará información, orientación y material sobre distintos aspectos vinculados al cuidado de la salud.

En los 180 puestos habrá emprendedores y emprendedoras que ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal y local. Incluye objetos de decoración, cosmética natural, accesorios, marroquinería, carpintería, plantas, flores, chocolatería, macramé, perfumes, velas y productos de panificación.

En paralelo, Confluencia de Sabores volverá a desplegar su patio gastronómico con 30 food trucks y 10 carros de bebidas, que ofrecerán distintas alternativas culinarias para acompañar el paseo y disfrutar de la feria al aire libre.

Shows en vivo para todos los gustos

El evento también contará con un escenario 360° con espectáculos en vivo protagonizados por artistas locales. Las actividades comenzarán desde las 19 con la apertura de los locutores y continuarán con propuestas infantiles, música en vivo y presentaciones de bandas y artistas de distintos géneros que acompañarán cada jornada.

El viernes, a las 19:15 se presentará Joaquín Di Magic con un espectáculo infantil; a las 20 será el turno de Belu Misson; a las 21 subirá al escenario Carmesuit; y a las 22 cerrará la jornada la banda Skinnys. El sábado, a las 19:30 se realizará un taller de afroperuano; a las 20 se presentará Erika Sofía; a las 21 será el turno de Lunamítica; a las 22 se presentará Acid Pair (DJs); y a las 23 se realizará el cierre de la jornada.

