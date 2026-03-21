La campaña de vacunación desarrollada este verano en Neuquén dejó resultados más que positivos y marcó un fuerte crecimiento en la cobertura. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se aplicaron 54.706 dosis, lo que representa 13.069 más que en el mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 41.637 aplicaciones.

El incremento se sostuvo a lo largo de todos los meses, con picos especialmente marcados en marzo. En detalle, durante la última temporada se colocaron 12.182 vacunas en diciembre, 12.714 en enero, 12.264 en febrero y 17.546 en marzo. En comparación, el ciclo previo había mostrado cifras más bajas, particularmente en el último mes, cuando se alcanzaron 7.815 dosis.

Estrategias clave

Desde el Ministerio de Salud destacaron que estos resultados responden a una serie de estrategias orientadas a facilitar el acceso de la población. Entre ellas, sobresalieron la implementación de puntos de vacunación en distintos sectores, la ampliación de horarios y propuestas innovadoras como la “Noche de las Vacunas”, jornada en la que más de 1.000 personas se vacunaron y se aplicaron más de 2.000 dosis en apenas cuatro horas.

Otra de las medidas clave fue la articulación con el municipio de Neuquén, que incorporó como requisito tener el calendario de vacunación completo para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito. Esta decisión permitió ampliar la cobertura, especialmente entre estudiantes de todos los niveles, y reforzó el concepto de cuidado colectivo.

Las autoridades sanitarias remarcaron que las vacunas son una herramienta fundamental para la salud pública, con eficacia comprobada a lo largo del tiempo para prevenir enfermedades y reducir la circulación de virus, especialmente en grupos vulnerables como lactantes y personas con inmunidad comprometida.

Campaña de vacunación antigripal

En paralelo, ya se encuentra en marcha la Campaña de Vacunación Antigripal, iniciada el pasado 11 de marzo. En su primera jornada se aplicaron 3.206 dosis, en el marco de una estrategia que busca anticiparse a la circulación de nuevas variantes de influenza y al inicio temprano de la temporada de enfermedades respiratorias.