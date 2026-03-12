¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Población de riesgo

Campaña de Vacunación Antigripal: en un día aplicaron más de 3000 dosis en todo Neuquén

La misma es gratuita y obligatoria para la población objetivo, con el fin de evitar el colapso de los sistemas de salud con la nueva variante de influenza en el país.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 17:51
En la primera jornada de la Campaña de Vacunación Antigripal destinada a la población objetivo de 2026, se aplicaron 3.206 dosis en distintos puntos de Neuquén. La vacunación se realiza en todos los establecimientos del Sistema Público de Salud, de manera gratuita y puede aplicarse junto con cualquier otra vacuna.

La directora provincial de Inmunizaciones del ministerio de Salud, Araceli Gitlein, recordó la importancia de acudir al centro de salud u hospital más cercano a vacunarse y explicó que las personas con factores de riesgo pueden hacerlo con una orden médica o acreditando la patología a través de algún medio.

La campaña comenzó este miércoles y del total de dosis aplicadas: 1.289 corresponden a personas mayores de 65 años; 1.099 a personal de salud; 477 a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; 122 a personas embarazadas; 116 a niños y niñas de 6 a 24 meses; 94 a personal esencial; y 9 a personas puérperas.

Es importante recordar que la vacuna está incluida en el Calendario Regular de Vacunación para grupos específicos, es gratuita y obligatoria para la población objetivo en todos los vacunatorios y hospitales públicos y se puede aplicar junto a cualquier otra vacuna.

Las personas que deben vacunarse primero son: personas gestantes, en cualquier momento del embarazo; puérperas, si no se vacunaron durante la gestación; niños y niñas de 6 a 24 meses; mayores de 65 años; personal de salud y esencial; y personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo (como enfermedades crónicas, inmunocompromiso, etc.).

El anticipo de la campaña es para dar respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país. Ante este escenario, la campaña busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario.

Esta nueva variante no se asocia al desarrollo de cuadros de mayor gravedad, sí se caracteriza por una mayor contagiosidad y esto puede generar una mayor demanda para los servicios asistenciales del sistema de salud.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. La vacunación antigripal tiene por objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza.

