En la primera jornada de la Campaña de Vacunación Antigripal destinada a la población objetivo de 2026, se aplicaron 3.206 dosis en distintos puntos de Neuquén. La vacunación se realiza en todos los establecimientos del Sistema Público de Salud, de manera gratuita y puede aplicarse junto con cualquier otra vacuna.

La directora provincial de Inmunizaciones del ministerio de Salud, Araceli Gitlein, recordó la importancia de acudir al centro de salud u hospital más cercano a vacunarse y explicó que las personas con factores de riesgo pueden hacerlo con una orden médica o acreditando la patología a través de algún medio.

La campaña comenzó este miércoles y del total de dosis aplicadas: 1.289 corresponden a personas mayores de 65 años; 1.099 a personal de salud; 477 a personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; 122 a personas embarazadas; 116 a niños y niñas de 6 a 24 meses; 94 a personal esencial; y 9 a personas puérperas.

Es importante recordar que la vacuna está incluida en el Calendario Regular de Vacunación para grupos específicos, es gratuita y obligatoria para la población objetivo en todos los vacunatorios y hospitales públicos y se puede aplicar junto a cualquier otra vacuna.

Las personas que deben vacunarse primero son: personas gestantes, en cualquier momento del embarazo; puérperas, si no se vacunaron durante la gestación; niños y niñas de 6 a 24 meses; mayores de 65 años; personal de salud y esencial; y personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo (como enfermedades crónicas, inmunocompromiso, etc.).

El anticipo de la campaña es para dar respuesta a la circulación de la nueva variante de influenza en el país. Ante este escenario, la campaña busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario.

Esta nueva variante no se asocia al desarrollo de cuadros de mayor gravedad, sí se caracteriza por una mayor contagiosidad y esto puede generar una mayor demanda para los servicios asistenciales del sistema de salud.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa que se presenta habitualmente en los meses más fríos del año. La vacunación antigripal tiene por objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza.