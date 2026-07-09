Esteves: “Estamos trabajando para que los neuquinos conozcan su provincia y vacacionen acá”

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca del programa de beneficios y promociones que anunció ayer el BPN para sus clientes de cara al desarrollo de la temporada invernal en la Provincia.

En primer lugar comentó: “Estamos apostando mucho al turismo de cercanía y lo que queremos es que los neuquinos visiten y disfruten de la hermosa provincia que tenemos y, en ese sentido, ayer anunciamos los beneficios del Banco Provincia del Neuquén que también hicimos durante el verano; en ese momento se pusieron en venta los pases a los cerros con descuentos para clientes de la entidad, y esta vez hicimos lo mismo con cuotas sin interés para poder entrar a los complejos y alquilar los equipos”:

“También anunciamos descuentos en combustible pensando en los turistas que llegan a la región, descuentos en hosterías, en gastronomía, con lo cual hay beneficios del BPN pensando en que el turismo de cercanía es el que muchas veces termina generando una muy buena temporada”, expresó la funcionaria.

“Estamos trabajando para que los neuquinos conozcan su provincia y decidan quedarse acá a vacacionar”, sostuvo.

Por otro lado, Leticia Esteves manifestó: “Lo importante es que el 80% de los turistas eligen nuestros entornos naturales, pero los que vuelven, en un 70%, lo hacen por la calidez que se ofrece en Neuquén en cuanto a la atención”.

Y aseguró: “Tenemos todo dado para que el turismo sea la principal actividad económica para cuando el mundo deje de demandar gas y petróleo; contamos con los recursos naturales y sabemos cómo atender a la gente para que tenga buenas experiencias”.

Añadió en AM550 que “es una política de Estado para nosotros ya que no solo anunciamos beneficios, sino que generamos una red de infraestructura vial para llegar a nuevos destinos turísticos para que aquellos que son emergentes despeguen y puedan consolidarse pensando en el norte sobre todo; para la temporada que viene se podrá llegar a muchas localidades a través de rutas asfaltados”.

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